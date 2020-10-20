【AR公仔為你打氣】Google推「ShareJoy活動」　與AR角色打卡換取商戶優惠

▲ Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）宣布推出「ShareJoy活動」，用家配合「HO JENG AR」手機App，便能將以香港特色為主題的6個AR角色活現眼前。

Google香港今日宣布，推出以快樂正能量為主題的「ShareJoy活動」，其中以香港特色為主題的AR角色，配合新推出的「HO JENG AR」手機應用程式，即能活現眼前。Google指出，ShareJoy活動旨在喚醒大家對身心健康的關注，同時增加香港人對STEM教育的興趣。

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Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）指出，免費App「HO JENG AR」利用了機器學習及擴張實境（AR）技術設計，讓香港人以全新角度欣賞香港，發現這座城市的活力，同時發放快樂正能量。

「HO JENG AR」，正正是廣東話中的「好正啊！」。Google以擁有非凡觀察力的數碼導遊「斯斯」（ Lenni ）為例，他會在App中講解如何利用手機鏡頭解鎖角色，用家能用手指調整角色大小及擺放位置，碰一碰角色就會出現不同反應。

此外，用家在App中透過與AR角色互動、拍照或將影片分享到社交平台上，即可獲取「快樂積分」，再用來解鎖角色的新面貌，或換取由本地商戶提供的折扣及優惠。

▲ 6個「HO JENG AR」AR角色代表了香港獨特的文化特色及城市活力。（Google圖片）

6個「HO JENG AR」AR角色代表了香港獨特的文化特色及城市活力，包括充滿彈性的「笑旦旦」；開朗隨和的「茶茶」；好動孖寶「喜兒、喜迪 @囍寶寶」；既活潑又充滿好奇心的「跳跳獅」；對生活充滿熱情與好奇的「亮子 」 ，以及無憂無慮的「喂喂」。



透過Joyful Weeks推廣活動，在10月23日至11月8日，「HO JENG AR」 App用家隨時獲得由多個本地商戶提供的折扣及優惠。所涉商戶包括：海港城、荷里活廣場、時代廣場，以及信和集團商場（包括屯門市廣場、 奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場）等。

責任編輯：姚慧儀