【中概股IPO】萬國數據9698今日起招股入場費8687元　高美股1成

萬國數據 （新上市編號：09698） （美：GDS）今日（21日）起至10月27日招股，於美國時間10月20日至26日建簿。萬國數據計劃全球發售1.6億股，於香港發行800萬股，招股價86元，集資最多137.6億元，一手（100股）入場費8687元。公司將於10月27日定價，聯席保薦人為摩根大通、美林、中金及海通。公司計劃於11月2日掛牌。

萬國數據美股周二收報80.67美元，折算報78.1港元，港招股價較美股現價高一成，反映中概股的招股價上限普遍採取高現價1成的策略，其後亦未必採上限定價。

公司集資所得將用於跨市場的戰略採購擴展公司的高性能數據中心平台及創新、開發與數據中心設計，建設和營運及其他一般公司目的相關的新技術。

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記者：謝卓榮