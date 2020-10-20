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【收息股】上季盈利由跌轉升 6厘息中移動現價入得過

股樓投資 19:33 2020/10/20

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內地三大電訊股之一的中移動(00941)公布季度業績。截至今年９月底止首三季純利按年跌0.3％至816億元（人民幣．下同），EBITDA為2,169億元，按年下降3.8％。惟單計第三季，盈利達258億元，高於去年同期的257億元，重拾正增長。

【阿里巴巴9988】阿里入主添協同效應 麥格理看好高鑫再升一倍   詳情請看【下一頁

【騰訊700】兩大作品上月全球最吸金 騰訊回抵555元值買入  詳情請看【下一頁

期內，集團營運收入達5,744億元，按年增長1.4％，其中，通信服務收入為5,257億元，按年增長2.5％。移動業務方面，期內集團移動客戶總數約9.46億戶，其中４Ｇ客戶總數達到7.7億戶，5G套餐客戶總數達到1.14億戶。首三季度，手機上網流量達到653億GB，按年增長35％，手機上網DOU達到9.1GB；總通話分鐘數為22,580億分鐘，按年下降7.1％，降幅進一步收窄；短信使用量達7,130億條，同比增長15.5％，保持良好增長。首三季，移動ARPU為48.9元，按年下降2.6％，降幅繼續收窄。截至9月，中移動有線寬帶客戶總數達2.04億戶，首三季度淨增1,717萬戶。

雖然中移動業績繼續穩定有餘爆發不足，然而上季盈利由跌轉升，仍然是一個正面訊息。隨著市場對電訊商5G資本開支急升這負面因素逐漸消化，5G普及也使電訊業的數碼業務，在未來數年擁有發展空間。況且，中移動估值上的低殘也可內銀股不相不仲，目前該股歷史市盈率僅8倍，周息率更達6.5厘，現價49.95元已屆一個十分安全的買入水平，作中長綫持有。目標價可看三成回報即65港元，止蝕價定於45港元。

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 經濟

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