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【阿里巴巴9988】天貓「雙11」明天起預售 阿里股價曾破300元

股樓投資 19:25 2020/10/20

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阿里巴巴（09988）旗下電商平台天貓宣佈大型零售活動「雙11」將會提早於明天（21日）開始預售，而活動規模亦再創新高，更加入汽車及樓盤等商品。富瑞認為阿里收購高鑫零售（06808）後，高鑫的實體零售，可與阿里的數碼經濟進行深度合作。今日阿里巴巴股價曾高見300.4元，創上市新高，及後升幅收窄，收報299.4，升0.74%。

今年的天貓「雙11」規模再度增加，有逾25萬品牌、500萬商家參與。更會售賣逾50個主流汽車品牌的熱銷車款，及逾3000個樓盤。折扣商品達到1400萬款，是去年的1.4倍。集團預計，今年「雙11」活動將有8億消費者參與。

【阿里巴巴9988】阿里入主添協同效應 麥格理看好高鑫再升一倍  詳情請看[下一頁]

另外，阿里日前入主高鑫。富瑞認為，阿里是藉收購高鑫，以確認其新零售策略。而高鑫的實體店亦早已整合至阿里旗下的「淘鮮達」及「天貓超市」平台，更與阿里生態其他主要業務，包括餓了麼及菜鳥等有深度合作。
　　
該行認為，阿里巴巴一直強調其數碼生態系統中新零售的重要性。集團曾表示，其目標是繼續擴大用戶基礎、消費類別及消費總額，開發新的供應類別及供應商轉型，並將支付寶由數字支付出口，擴大至數字生活入口等。該行維持對其「買入」評級，目標價為363港元。

【騰訊700】兩大作品上月全球最吸金 騰訊回抵555元值買入  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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