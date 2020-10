【港區國安法】銀公發新指引　銀行遇可疑交易須向警方舉報（第二版）

▲ 銀行公會更新有關打擊洗錢及恐怖分子集資的指引,提及當銀行發現疑似會違反國安法的交易時,應即時向警方舉報。

「港區國安法」生效超過3個月,警方早前聯同金管局,向銀行業界解釋新例對日常業務的影響。金管局近日上載由銀行公會發出的文件,建議所有本地銀行遇到疑似違反國安法的交易,應即時向警方舉報。

有外媒報道,銀行公會9月底更新有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引,並新增與「港區國安法」相關的常見問題,指引適用於本地及國際銀行。

金管局:最近應業界要求更新 銀行報告可疑交易毋須考慮其性質

據最新指引要求,當銀行「知道或懷疑任何財產是與犯罪有關」便會觸發法律規定的舉報義務。當銀行向警方舉報疑觸犯國安法的交易後,指引建議銀行應遵從既定的反洗錢處理程序。

金管局發言人回覆查詢時表示,銀公在徵詢金管局的意見後,2018年制定相關指引,常見問題會不時更新,而最近一次在今年9月應銀行要求更新文件。

一般而言,銀行在營運時必須實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,包括偵測可疑交易並向執法機構報告以作調查。就可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求並無任何改變。

發言人強調,銀行在偵測及報告可疑交易時並不需要考慮相關行為的性質。

報道引業界回應:先行報告會比較安全

外媒報道又引述業內人士指,銀行為確保機構遵守新指引及不會違規,可能會採取更廣泛的態度去定義可疑交易;有不具名的合規部門人士表明,「當不確定的時候,報告會比不報告更安全(If we are not sure, reporting is safer than not reporting.)」。

(第二版加入金管局回應)

