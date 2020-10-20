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【網絡攻擊】報告：企業曾遭勒索軟件攻擊　對網絡威脅更具警覺性

科技 19:15 2020/10/20

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網絡安全廠商Sophos近日發表全球調查《網絡安全：人類的挑戰》，揭示企業一旦遭到勒索軟件攻擊心態就會有所改變。

疫情加速企業數碼轉型，網絡保安風險問題更加不能忽視。網絡安全廠商Sophos近日發表全球調查《網絡安全：人類的挑戰》，揭示企業一旦遭到勒索軟件攻擊心態就會有所改變。簡而言之，IT管理員的信心及其應付網絡攻擊的策略主要取決於是否曾遭到勒索軟件攻擊而截然不同。

【疫下轉型】未來5大科技投資領域　數據管理、5G、多雲環境還有？

【網絡安全】美媒評選最佳防毒軟件　免費防毒軟件邊款最好？

是次Sophos與獨立調查機構Vanson Bourne共同訪問超過5,000名來自歐洲、美洲、亞太區、中東及非洲26個國家的IT管理員，所有受訪者均來自擁有100至5,000名員工的企業。報告提到，因曾遇到勒索軟件攻擊而感到其對網絡威脅的理解「遠遠落後」的IT管理員，較同一企業未曾遭受攻擊的受訪者高出3倍。

35%勒索軟件受害者認為，最大的網絡安全挑戰是聘請及留住熟練的IT安全專業人員，明顯較未曾遭到攻擊的受訪者高（19%）。惟報告也提到，普遍亞太區及日本企業（33%）並不認為聘請及留住熟練的IT安全專業人員為是最大的網絡安全挑戰。

Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski指，分配資源的優先順序反映了勒索軟件受害者須處理更多事故，但亦有可能是他們對複雜的多階段進階攻擊更具警覺性，因此分配更多資源在偵測及回應威脅的訊號上，以應付即將來臨的攻擊。

Chester提及，遭遇惡意攻擊後，受訪者對自身網絡安全意識的信心將嚴重受挫，但這些經歷亦會令他們了解到網絡安全專業人員的重要性，以及引入人手威脅狩捕功能的迫切性，從而更理解和擅於識別最新的攻擊者行為。他又呼籲企業的IT安全團隊，必須作全天候24小時戒備，並全面掌握攻擊者所使用的工具及其行為的最新情報，才能解決網絡攻擊問題。

【逆市營商】VMware港區總經理：企業正值數碼轉型加速期

責任編輯：曾曉汶

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