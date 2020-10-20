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2020全球最佳品牌排名榜 華為唯一上榜中企　蘋果品牌價值2.5萬億 蟬聯NO.1

股樓投資 20:25 2020/10/20

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品牌諮詢公司Interbrand公布2020年全球最佳品牌排名榜，剛推出iPhone12的蘋果（Apple）蟬聯NO.1，品牌價值高達3,230億美元（約2.5萬億港元），至於華為則是唯一上榜之中國企業，排名80。

根據Interbrand網站資料顯示，入圍的品牌必須是真正全球化，突破地域及文化的障礙。具體上，需要符合以下的條件：

1. 最少30%收入來自品牌本身的地區；2. 品牌需在亞洲、歐洲及北美地區有重要參與，同時也要進入新興市場；3. 品牌的財務表現數據需高度透明化；4. 品牌在可見未來一段長時間內需錄得盈利等等。

全球最佳品牌排名榜1至5位：

    點擊圖片放大
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排名頭10位的品牌中，美國企業佔7家，其餘3家分別是日本、南韓及德國企業。而排名前10的品牌價值，已佔整個榜單總價值的50%。以行業區分，科技企業仍佔大多數，共有6家科技品牌上榜；汽車品牌有2家；餐飲及娛樂品牌則各佔1家。

【新股IPO】滴滴出行擬轉來香港上市 估值逾600億美元 詳情請按：【見下頁

全球最佳品牌排名榜6至10位：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

在新冠疫情下受惠之網上會議軟件ZOOM，首度上榜位居第100位，其創辦人袁征較早時也首度入選《福布斯美國400富豪排名榜》，排名第43位；今年新入榜的還包括Instagram（19位）及Youtube（30位）。重新上榜的則有特斯拉（Tesla，40位）及Johnny Walker（98位）。

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記者：李兆明

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