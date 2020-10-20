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【閃‧亮‧人生@iM網欄】Seoul Out Of The Box 年輕人的共享生活公寓

名人薈萃 20:34 2020/10/20

分享：

今次想和大家分享一個關於首爾第一棟打造給年青人的共享公寓——Treehouse的真實故事。

這個項目的策劃人是建築師身份的Melody ，跟395個居住在首爾的00後年青人，做了一個調查報告。她發現年青人不介意共用洗衣房，但很介意分享洗手間和浴室，他們希望有床單更換服務，也想有廚房的配套設施。而75%被訪者渴望有高樓底Loft的雙層空間感。根據這些調查結果，Melody和團隊在設計共享生活空間時，就精準地知道甚麼需要保留在單位內，甚麼可以用作共享空間的設施。

值得一看的是，Co-living公寓Threehouse的獨立房間，空間雖然不大，但設計簡約時尚且具備貼心的功能性傢俬。而公寓也提供不同的設施如廚房、圖書室、電影院、瑜伽室，甚至養寵物的專屬樓層等等的共享生活空間。而房租、水電費以及預訂共享空間的課堂或設施的費用，全是用手機App支付。

公寓整體設計得簡直像精品酒店一樣的漂亮雅致！採用簡約水泥建築的時尚工業風，配套充滿綠化的室內環境。住在那裏的72個陌生男女，來自不同背景的年青人。當中有三分之一是外籍人士，有做App程式員、做設計和藝術的，也有老師等等的年青人，是一個很有個性、很有Lifestyle的共享生活方式。如果我還是年青單身，真的也想立即搬進去體驗一下。

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設身處地 想客戶所想！

首爾與香港一樣是個租金非常昂貴的城市。年青人莫說要上樓，租住一個較似樣的地方真的十分困難，要有一個這樣配套十足又很有Lifestyle的生活環境，真的不易找。

我家本業是做訂制傢俬，也算是空間設計行業，所以我也很留意未來生活空間的發展趨勢。我們常常掛在口邊，要為未來的年青人建造怎樣怎樣的房子和室內設計，往往我們大多數也是用自己的想法，去為下一代設計我們認為他們「所需要」的。或許有時候，真的要放下身段去聆聽一下作為「用家」的要求！

借鏡這個Co-living Space項目，我最欣賞的是，肯跳出框框、以年青人為本的創新房屋想法。給年青人住的地方，不一定要很奢華，但要用心到位的設計。單位面積不一定大，但重要的是能提供一個生活態度，既有私人生活空間，也營造出共享交流的生活社區。

老舊一套 是時候改變！

時代確實變了！以前說相距10年是一個代溝，現在分分鐘是5年。恕我直言，掌管政府規劃公共房屋政策的、又或是地產發展商項目拍板的高層們，年紀一般最少也有40至50歲吧，真的明白時下年青人想要和嚮住的未來生活嗎？我們有改變過我們做事情的方法嗎？

處於大時代、新常態，做政府一樣必須要Think Out of the box，必須要放膽去配合坊間社區有心人士，包括商界及專業人士，官、民、商真的用心「一起」和「落地」去做、去設計一系列適合年青人的生活方案項目。當局要抱有勇於嘗試，也要準備好被外界批評的壓力。「唔做、唔試、唔錯、食老本」已證明不合時宜。做政府的如是，做生意的亦然！

作為有影響力的領導階層，不可畏縮，遇難解難，辦法總比困難多，最重要是行出第一步，不斷改良修正問題。慢慢用心地、一個一個項目去做，眼睛雪亮的市民大眾，我相信還是會感受到香港政府和有關當局的誠意的。

凡事用心去做、多用客戶的角度去想、去設計他們所需的，出來的結果就算尚未完美，一般結果都不會太差。

對於香港長遠的青年發展策略，必須要抓住重心。我們不單只是建硬件、建房子就完事。首爾這個Treehouse共享公寓項目，或許給我們的啓發，就是要建立一個用心設計、一個有家的感覺、一個時尚創新的生活社區給我們年輕的下一代。

「萬事起頭難，但總要有開始」！永遠沒有最好開始的時機，或許現在就是最好的時候！

首爾Co-living Space 

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

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撰文 : 陳嘉賢

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