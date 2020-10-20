恒指全日埋單升27點 阿里破頂未企穩300關
即市財經 18:04 2020/10/20
恒生指數全日埋單升27點，收報24569點。有望成為史上規模最大IPO的螞蟻集團通過港交所上市聆訊，料於本月27日招股；阿里 （09988） 高見300.4元曾創新高，收報299.4元。市傳國泰 （00293） 旗下國泰港龍航空所有員工將被裁走，國泰港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻於電台節目表示，工會向資方查詢裁員計劃時，資方指只屬傳言，只可確信，國泰港龍航空仍有存在價值。
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