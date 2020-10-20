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恒指全日埋單升27點 阿里破頂未企穩300關

即市財經 18:04 2020/10/20

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財經焦點速覽

恒生指數全日埋單升27點，收報24569點。有望成為史上規模最大IPO的螞蟻集團通過港交所上市聆訊，料於本月27日招股；阿里 （09988） 高見300.4元曾創新高，收報299.4元。市傳國泰 （00293） 旗下國泰港龍航空所有員工將被裁走，國泰港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻於電台節目表示，工會向資方查詢裁員計劃時，資方指只屬傳言，只可確信，國泰港龍航空仍有存在價值。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數窄幅升27點　車股造好比亞迪升近9%（不斷更新）

【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）

【阿里巴巴股價】阿里巴巴曾升穿300元創新高　300元關口千個沽盤轉眼掃清

【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）

【港滙強方】金管局收市再注資85.25億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【外資撤走】調查：國安法實施後三分一日企考慮調整香港業務

【精選投資分析】

五中全會前維穩 國指萬點變阻力（第四版）

內銀股續跑贏大市 趁調整可吸納（第四版）

【整固近尾聲】創科表現優於同業 宜趁本月底前收集（第三版：新增券商最新目標價表）

【大行唱好】未來1年白銀能漲7成？ 部署兩類產品捕捉升市良機

螞蟻千億IPO入直路 新經濟股還能炒下去？

欄名 : 財經焦點速覽

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國泰航空（00293） 阿里巴巴－SW（09988） IPO 指數 恒生指數 港龍航空
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