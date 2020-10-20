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【中移動業績】中移動第三季純利錄正增長 5G客達1.14億

即市財經 17:56 2020/10/20

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中移動披露首三季度業績，收入按年升1.4%。

中移動 （00941） 公布，今年首三季營運收入按年升1.4%至5,744億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年跌3.8%至2,169億元，純利按年降0.3%至816億元。中移動表示，得益於收入恢復增長與良好的成本管控，第三季度單季純利按年實現正增長，將努力保持全年純利保持穩定。

中移動今日收報49.95元，無升跌，成交5.7億元。

收入方面，中移動今年前9個月通信服務收入按年升2.5%至5,257億元，銷售產品收入按年跌9.2%至487億元。

營運數據方面，截至9月底，中移動客戶總數錄9.46億戶，季度淨減410萬戶，其中4G客戶數達7.7億戶，5G套餐客戶數達1.14億戶。移動ARPU（平均每月每戶收入）48.9元，按年下降2.6%，較6月底的50.3元則下降2.8%。

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編輯：陳健婷

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