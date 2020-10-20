【網民熱話】72歲老翁助年輕人上車 承租至屋主過世可獲業權？

對於年輕人來說，買樓的確是一大難題，因此人人都想盡辦法，希望將成功上車。最近台灣就有位老伯，希望幫年青人上車。事源台灣一位72歲伯伯數日前發文招租，以平價出租一幢3層高物業，更指只要租客一直承租至他離世，屆時就會獲贈該物業。

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聲稱自己現年72歲的網民「啊伯」指自己在世上的日子已經不久了，所以希望將一幢位於彰化縣北斗鎮的房子以月租9,000元新臺幣（約2,400港元）放租，更指只要租客一直承租至他離世，屆時就會把房子送給對方，引來網民熱烈討論。

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出租房子為一幢3層高物業，屋齡約25年，建坪則約70坪（約2,500呎），「啊伯」形容房子「內部裝潢漂亮」，並在帖文中留下物業地址、聯絡電話等資料，隨即吸引不少網民留言指有意承租。

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責任編輯：翁嘉陽