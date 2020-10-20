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【美國大選】特朗普重提美墨邊境圍牆拉票 外媒揭自掏腰包

環球社會熱點 17:50 2020/10/20

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特朗普周一（19日）到亞利桑那州出席拉票活動，重提美墨邊境圍牆爭取支持。

美國大選將在11月3日舉行，特朗普周一（19日）到亞利桑那州出席拉票活動，重提上屆大選的政剛之一——美墨邊境圍牆。上屆大選中，他憑此拿下亞利桑那州。惟外媒報道指出，原本特朗普揚言，這個項目會由墨西哥出錢，但目前看來是美國政府自掏腰包。

特朗普聲稱，美墨邊境圍牆以及苛刻的移民政策，可改善邊境罪案率問題：

「我們保護邊境。圍牆快將建成，當中最大的獲益者就是亞利桑那州。」（We are protecting our borders. You know the wall is almost finished. And by the way, the biggest beneficiary maybe, happens to be – Arizona ）

經改良民調可信性 還看一個關鍵【下一頁】

特朗普趁機攻擊民主黨候選人拜登，指責對方想解散警隊，模糊邊界：

「如果沒有邊境，就不成國家。」（If you don’t have borders, you don’t have a country）

半島電視台（Al Jazeera）報道，目前興建圍牆費用由美國政府支付，但此前特朗普曾言興建費用將有墨西哥一方支付。

據官方消息顯示，截至10月19日，美國已在美墨邊境鋪設鋼鐵和混凝土圍欄，長達597公里，其中大部分已取代舊有的設施。

另外，特朗普再次攻擊拜登的「奧巴馬醫保」（Affordable Care Act），是要大赦大批非法移民和給他們免費聯邦醫療保健。惟半島電視台報道指出，特朗普歪曲拜登方案的意思，拜登原意是允許居住在美國的無證件移民像其他國民一樣，購買健康保險。

德州選民最踴躍 逾400萬人已投票【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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