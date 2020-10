【美國大選】特朗普重提美墨圍牆拉票 外媒揭華府自掏腰包

美國大選投票日為11月3日,特朗普周一(19日)到亞利桑那州出席拉票活動,重提上屆大選的主要政綱──美墨邊境圍牆,他上屆亦憑此拿下亞利桑那州的11張選舉人票。惟外媒報道,原本特朗普揚言這個項目會由墨西哥出錢,但目前看來是美國政府自掏腰包。

上屆大選中,特朗普贏出亞利桑那州。他今年再去當地拉票,聲稱美墨邊境圍牆及苛刻的移民政策,可改善邊境罪案率問題:

「我們保護邊境。圍牆快將建成,當中最大的獲益者就是亞利桑那州。」

(We are protecting our borders. You know the wall is almost finished. And by the way, the biggest beneficiary maybe, happens to be – Arizona )