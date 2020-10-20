  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (二) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市】MSCI：考慮將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數

即市財經 17:53 2020/10/20

分享：

MSCI會獨立評估螞蟻集團A股及H股表現，是否夠資格納入MSCI中國指數及MSCI中國A股指數。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）成功通過港交所 （00388） 上市聆訊，綜合市場最新消息，螞蟻集團已獲准在上海科創板上市以及赴香港上市，市傳螞蟻集團中港A+H上市料合共集資額高達350億美元（約2700億港元），意味螞蟻集團有望成為全球歷來最大規模新股。基於螞蟻集團IPO集資額及規模龐大，國際指數公司MSCI考慮將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數。

螞蟻集團暫定27日招股，詳見【下一頁】

MSCI表示，根據現時螞蟻集團最新資料顯示，雖然螞蟻集團的集資額、A股及H股的掛牌日仍未確定，但MSCI會獨立評估螞蟻集團A股及H股表現，是否夠資格納入MSCI中國指數及MSCI中國A股指數。

MSCI稱，正在考慮會否將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數，同時評估會否同時將螞蟻集團H股及螞蟻集團A股快速納入MSCI中國所有股指數，集團會繼續監視螞蟻集團IPO的進展。

螞蟻集團IPO估值目標傳升至2.2萬億元，詳見【下一頁】

螞蟻集團IPO初步預計重陽假後展開，螞蟻集團將於下周二（27日）開始招股，30日截止認購。螞蟻集團暫定11月6日掛牌，將會與iBond 2020認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（11月3日）。

據外媒早前報道，因投資者需求強勁，螞蟻集團已將IPO估值目標由2500億美元上調至2800億美元（約2.17萬億港元）。

相關文章：【螞蟻上市】美國若列螞蟻集團入貿易黑名單　僅如WeChat禁令翻版？

相關文章：【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　螞蟻：不了解華府任何討論 （第二版）

 

輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 科創板 A股 H股 螞蟻金服 IPO 香港交易及結算所有限公司 阿里巴巴－SW（09988） MSCI中國指數 iBond

上一篇文章

【中移動業績】中移動第三季純利錄正增長 5G客達1.14億

下一篇文章

【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄59.9億（不斷更新）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄59.9億（不斷更新）