【螞蟻上市】MSCI：考慮將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數

▲ MSCI會獨立評估螞蟻集團A股及H股表現，是否夠資格納入MSCI中國指數及MSCI中國A股指數。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）成功通過港交所 （00388） 上市聆訊，綜合市場最新消息，螞蟻集團已獲准在上海科創板上市以及赴香港上市，市傳螞蟻集團中港A+H上市料合共集資額高達350億美元（約2700億港元），意味螞蟻集團有望成為全球歷來最大規模新股。基於螞蟻集團IPO集資額及規模龐大，國際指數公司MSCI考慮將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數。

螞蟻集團暫定27日招股，詳見【下一頁】

MSCI表示，根據現時螞蟻集團最新資料顯示，雖然螞蟻集團的集資額、A股及H股的掛牌日仍未確定，但MSCI會獨立評估螞蟻集團A股及H股表現，是否夠資格納入MSCI中國指數及MSCI中國A股指數。

MSCI稱，正在考慮會否將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數，同時評估會否同時將螞蟻集團H股及螞蟻集團A股快速納入MSCI中國所有股指數，集團會繼續監視螞蟻集團IPO的進展。

螞蟻集團IPO估值目標傳升至2.2萬億元，詳見【下一頁】

螞蟻集團IPO初步預計重陽假後展開，螞蟻集團將於下周二（27日）開始招股，30日截止認購。螞蟻集團暫定11月6日掛牌，將會與iBond 2020認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（11月3日）。

據外媒早前報道，因投資者需求強勁，螞蟻集團已將IPO估值目標由2500億美元上調至2800億美元（約2.17萬億港元）。

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編輯：陳韻妍