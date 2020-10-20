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【醫療保險】保誠推「即時預先批核」免找數服務　適用於12間私院

理財智慧 17:44 2020/10/20

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保誠保險今日宣佈，即將推出「即時預先批核」免找數服務，在一般情況下客戶可以獲得即時批核結果。該公司的醫療網絡住院免找數服務，將全面擴展覆蓋範圍至12間香港私家醫院及多個日間手術中心，為客戶提供無縫理賠體驗。

日間手術及住院免找數服務支援保誠多款醫療產品，合資格客戶在醫療網絡覆蓋的日間手術中心或醫院進行治療前，透過網絡醫生代為申請預先批核，病人便可即時獲知批核結果及預先批核金額，有助掌握手術費用預算，舒緩病人的財政及心理壓力。完成治療後，保誠會為病人直接向網絡醫院或日間手術中心支付合資格醫療費用，免卻客戶現金流的煩惱。

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現時保誠的醫療網絡住院免找數服務將覆蓋本港12所私家醫院：

  • 養和醫院
  • 聖德肋撒醫院
  • 聖保祿醫院
  • 香港浸信會醫院
  • 明德國際醫院
  • 香港港安醫院（司徒拔道分支）
  • 香港港安醫院（荃灣分支）
  • 仁安醫院
  • 港怡醫院
  • 嘉諾撒醫院
  • 播道醫院
  • 寶血醫院（明愛）

日間手術免找數服務將涵蓋7大日間手術類型，包括腸鏡、胃鏡、皮膚科、耳鼻喉科、泌尿科、眼科及婦產科。

保誠首席營運總監蔡川艾表示，該公司洞悉到客戶希望在完成手術後可簡化理賠程序，為回應市場需求，將優化現有的醫療網絡及數碼化理賠服務，推出即時預先批核的日間手術或住院免找數服務，預計可惠及現時超過七成與專科相關的理賠個案。

蔡川艾表示，無縫理賠體驗不但縮減了整個預先批核申請所需的時間，客戶亦可更清晰地為醫療費用作出預算，而免找數安排令客戶不用先自行付費用，特別在危急關頭時更能舒緩財政壓力，也不再需要處理較以往繁瑣的理賠程序及手續，只要透過手機即可隨時查閱理賠進度及結果，正正滿足客戶的需求。

 

 

 

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