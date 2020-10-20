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【封殺華為】瑞典禁使用華為中興設備電訊商參與5G頻譜拍賣

即市財經 17:39 2020/10/20

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【封殺華為】瑞典禁使用華為中興設備電訊商參與5G頻譜拍賣

瑞典監管當局周二宣布，禁止使用華為及中興通訊(00763)設備的電訊公司，參與下月舉行5G頻譜拍賣。瑞典郵電局(Swedish Post and Telecom Agency, 簡稱PTS) 發表聲明中稱，已經批准Hi3G Access、Net4Mobility、Telia Sverige及Teracom參與3.5 GHz及2.3 GHz頻譜拍賣。

當局為這些公司核心功能的設備設置了一系列條件。這些核心功能包括無線接入、傳輸和核心網絡、以及維持網絡功能和電子通信服務所必需的服務網絡。

PTS表示，華為和中興的產品不得用於新的核心功能的安裝，核心功能中已經在用的華為和中興產品最遲在2025年1月1日前必須逐步淘汰。

PTS還表示，在2025年1月1日前，必須逐步淘汰依賴外國工作人員或功能的核心功能，並由設在瑞典的功能或工作人員取代。

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編輯：吳敏芳

香港股票 中興通訊（00763） 5G 電訊商 瑞典 華為

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