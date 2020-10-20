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【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果

環球社會熱點 17:30 2020/10/20

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英國希斯路機場為離境旅客提供新冠肺炎病毒檢測服務，一小時就可取得結果。

英國新冠肺炎疫情惡化，不少地區將英國列為高風險國家，要求來自英國的旅客出示新冠肺炎檢測陰性結果才可入境。但新冠檢測需時，為入境增加限制。英國希斯路機場為離境旅客提供新冠病毒檢測服務，一小時就有結果。

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印度推出新冠病毒檢測試紙 1小時有結果 【下一頁】

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）周二（20日）起設付費新冠肺炎檢測服務，英國航空、維珍航空及國泰航空都提供檢測服務。當日由希斯路機場飛往香港和意大利的旅客，將為首批使用檢測服務的旅客。

檢測使用LAMP（環介導等溫擴增）技術，旅客可於機場2號及5號客運大樓購買唾液拭子採樣，測試費用為80英鎊（約805港元），可於一小時内取得結果。英國《每日郵報》更稱，檢測只需約20分鐘的時間就可取得結果。

LAMP檢測無須將測試樣本運送至實驗室，靈敏度雖然稍低於聚合酶連鎖反應（PCR）測試，但可更快取得結果。

機場服務供應公司Collinson行政總裁埃文斯（David Evans）表示，旅客只需在上機前一小時現身機場，就可進行檢測及取得結果，認為新服務可使旅客對旅行充滿信心。

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上述檢測服務僅適用於離境旅客，如有來自高風險國家及地區的旅客入境英國，仍要遵守為期兩周的隔離檢疫措施。

至於入境英國旅客方面，英國政府據報有意縮短兩周的隔離期，擬於下月起批准旅客隔離一周後進行檢測，證實對新冠病毒呈陰性後可提早結束隔離。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）周一（19日）證實，政府正研究新的檢疫安排，旅客飛往英國前兩至三日進行檢測，並於飛抵英國時再進行檢測，結果呈陰性就不需隔離。但他強調上述安排需要與多國合作，未知可於何時落實。

責任編輯：鄭錦玲

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