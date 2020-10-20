【美股焦點】比亞迪蔚來汽車升好多？　呢隻中概汽車股4日升1200％

中國汽車經銷商開心汽車(美：KXIN)周一 (19 日)再升293%。而在過去4個交易日，該股已上漲1270%。

開心汽車由母公司人人網於 2015 年創立，全名為上海捷盈汽車銷售有限公司，是一家涉足中國二手車融資市場的合資企業，為中國領先的高級二手車經銷商，於中國 12 個省的 14 個城市擁有 14 家經銷門市。不過開心汽車在8月26日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新文件中，該公司於重新審查其商業模式後，決定停止其二手車經銷業務。

去年5月13日開心汽車透過SPAC方式上市登陸納斯達克，暫時沒有分析師將其評為買入、賣出、增減持或持有。

開心汽車2019年年報顯示，2017至2019年，該公司淨收入分別為1.2億美元、4.3億美元及3.3億元。其中，汽車銷售業務營收分別為8822.7萬美元、4.2億美元及3.3億美元。同期，淨虧損為2869.5萬美元、8953.2萬美元及6906.8萬美元。

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