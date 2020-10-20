【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤

新盤帶動下，樓市表現回勇，二手業主議價空間又再收窄，準買家積極購入低水單位，位於荃灣的荃景圍一帶屋苑，呎價於區內仍屬低水，吸引不少準買家前往該區物色單位。最近一名買家帶同支票睇樓，成功以筍價購入荃灣中心。

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二手成交提速，美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，最近荃灣中心16座中層H室，實用面積約374平方呎，2房間隔。原業主開價約518萬元放盤僅3日，獲近10組買家睇樓，最後一名外區上車客為表誠意，特意帶同支票睇樓，有見上址樓層景觀佳，而且連簡約裝修，考慮不久即扑槌入市，業主見該買家夠爽快，決定減價至503.8萬元出售單位，折合實用呎價約13,471元，成交價較銀行估價約530萬元，低水約5%。資料顯示，原業主2015年12月以399萬元購得，是次轉手帳面獲利104.8萬元，升值約26.3%。

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鍾家豪補充，過去一周荃景圍一帶睇樓活動活躍，連同鄰近屋苑，睇樓量上升30%，而上週末至少錄逾4宗成交，以上車客入市為主。他指出，荃景圍一帶屋苑如荃灣中心，是整區最低水的屋苑，「現時元朗區屋苑造價不低，天水圍區屋苑的造價已逾1.1萬元，荃灣區相對以上兩區較近市區，乘搭港鐵前往九龍區只需20分鐵左右，而且這一帶的屋苑放盤叫價較去年8月的高峰下調約10%，而且業主仍有3%至5%的議價空間，吸引不少原居於新界西的上車或換樓人士前往荃景圍一帶物色單位。」

現時荃灣中心的平均成交呎價約13,300元水平，實用面積約329平方呎的原則1房單位，可改裝成2房，入場費由430萬元起；至於實用面積422平方呎、細3房的叫價由530萬至540萬元。

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記者：陳詠妍