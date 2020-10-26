【Good Food,Good Mood@iM網欄】肉食男女最新潮聖熱點 Smoke & Barrel

早前我在這專欄介紹過英國小酒館Kinship，他們實而不華的食物和活力充沛的氛圍仍教我念念不忘。最近聽聞Kinship創辦人Chris Grare和Arron Rhodes在中環雲咸街開設第二間餐廳Smoke & Barrel，主打美式燒烤及煙醺肉類，平日鐘意食肉多過食菜的我當然躍躍欲試。

Smoke & Barrel號稱香港首間真正的美式煙燻餐廳，原因是他們擁有香港唯一的正宗柴火煙燻爐，採用山核桃木來營造出標誌性的美式燒烤風味，而且店內大多數肉類由美國入口，主廚Christopher Tuthill更曾於美式燒烤發源地德薩斯州工作近九年，可謂全副武裝，萬事俱全。

我在星期六中午到訪，由於他們只於晚市提供散點菜牌（a la carte），所以我只好光顧他們價值$388的週末早午餐。Smoke & Barrel跟Kinship一樣，都是走家庭式casual路線，所以五款前菜都是sharing portion，方便分享。首先試「蟹肉沙律」，青菜中混入甘香的牛油果及帶鹹鮮的蟹肉，杏仁碎為沙律增添幾分果仁清香，炸得香脆的煙肉粒亦為沙律添上一層煙燻風味，貼題！

Salmon Gravlax參考瑞典傳統手法，以鹽、糖及刁草醃製而成，用忌廉芝士及波本威士忌醬汁墊底，當中的黑芝麻有畫龍點睛之效，讓煙三文魚吃起來更添口感。

「焗豆」讓我彷彿回到了Kinship，口味是相似的，甜中帶辣，這裡加入了美式手撕豬肉（pulled pork）及煙肉，貫徹餐廳「肉肉」的主題。

我不喜歡英式hash brown，這裡的炸薯球（tater tots）正是我喜歡的口感，面頭淋上半溶芝士及自家製BBQ醬，熱騰騰十分惹味。

最後一款前菜是Cornbread，即是在美國南部盛行的粟米麵包，口感綿密，味道帶甜，墨西哥小辣椒皮夾雜其中，辣椒之意不在「辣」，而是「香」，是一款適合與BBQ一起享用的配菜。

燈燈燈櫈，主角終於出場！主菜我們選了S&B Smoked Meat，即是豬胸腩（brisket）、手撕豬肉及豬肋骨（ribs）的拼盤。廚師首先把肉以低溫慢煮方法煮熟，再用高溫燒烤，造成骨肉分離，肉質保持嫩滑多汁的效果。拼盤當中以半肥瘦的豬胸腩最為邪惡，吃了一半開始後悔了，這不是為男士而設的份量嗎？拼盤亦伴隨百吃不厭的傳統芝士通心粉（mac n cheese），不過如此「飽肚」的美食在此大餐中卻有點「英雄無用武之地」。

吃甜品用另一個胃，無論多飽，我們也將「朱古力橙餅」及「曲奇棉花糖軟雪糕」清理得一乾二淨，「肚滿腸肥」地離開此「嗜肉者聖地」。

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