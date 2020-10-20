  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (二) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跟錢家學理財@iM網欄】 騙徒手法層出不同 提防社交媒體唱高散貨

名人薈萃 17:34 2020/10/20

分享：

 

騙徒手法層出不同，可以透過不同途徑向我們行騙。社交媒體近年成為騙徒「唱高散貨」的平台，投資者要留意他們最新的手法，提防受騙。

要開展「唱高散貨」，騙徒第一步會在低位買入一些低市值或低流通量的股票，因為這些股票較易被操控。當股價逐步攀升的時候，再透過社交媒體大力推介這些股票，務求在短時間內製造大量需求，令股價繼續上升，讓騙徒可以在高位散貨，謀取暴利。跟風在高位買入的投資者，手持股票的價格會在短時間內暴跌，損失慘重。

炒股群組吹噓「專家」貼士

社交媒體上有很多以投資股票或「股票教室」為主題的群組，讓股民交流炒股心得和資訊。由騙徒開立的炒股群組，其實並不是為了與股民交流，而是為了營運「唱高散貨」騙局。為了招攬更多追隨者，近期有騙徒甚至冒充一些公眾人物，例如財經界專家和意見領袖(Key opinion leader，或KOL)，開立投資群組。

騙徒會在炒股群組中提供一些投資建議和推介，有時更會訛稱有專家提供的獨家貼士，甚至是內幕消息。

追隨者跟買初期或者會獲得蠅頭小利，騙徒之後就會推介一些容易被操控的股票，例如成交量低及股權集中的細價股，待股價升到高位後大手沽出，令股價一哄而散，高位接貨的投資者損失慘重。

誤交騙徒當網友

有些騙徒會用吸引眼球的個人頭像及高學歷和專業人士的個人資料，在網上廣結朋友。騙徒會私訊表示想「交朋友」，施展「美人計」或大打溫情牌，讓受害人相信騙徒是網絡上的好友，再訛稱有專家股票貼士、內幕消息等，哄騙受害人在高位接貨。

騙徒很多時都會催促受害人在短時間內作出投資決定，並要求受害人買入股份後提供截圖，因為騙徒需要把截圖轉發給幕後主腦賺取佣金。

獨立思考勿盲目信人

要遠離投資騙局，首先自己要有獨立思考能力，不要輕信網上專家意見或網上資訊做投資。即使是由親友推介的投資機會，也不要盲目誤信。騙徒或會冒充持牌人士身份向我們推介股票。因此遇到有人聲稱是持牌人士向我們推介股票時，我們需要核證對方身份，例如致電對方聲稱代表的機構確認，但切勿致電對方提供的號碼。

世上沒有穩賺兼回報高的投資，投資者做決定時要冷靜分析，並多加留意關於騙案的新聞。投委會的騙局專頁(https://www.ifec.org.hk/web/tc/moneyessentials/scams/index.page)和警方的反詐騙協調中心，亦有介紹各種流行的騙案及提供最新的騙案警示

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

更多跟錢家學理財@投委會錢生的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【氣炸Party@iM網欄】更多入廚 樂趣 氣炸鍋的浪漫

下一篇文章

【品水師教飲水@iM網欄】好茶要配好水 沖茶用什麼水最好?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」