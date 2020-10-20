  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (二) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣炸Party@iM網欄】更多入廚 樂趣 氣炸鍋的浪漫

名人薈萃 17:36 2020/10/20

分享：

在加拿大的一位朋友前陣子氣炸鍋壞了，還來不及換上，居住的小區疫情又創新高，這週再收緊防疫措施，不能在餐館堂食。上次lock down的日子猶有餘悸，怕「閉關」的日苦悶，她也馬上去Amazon 再選一台。­­­

Amazon人氣最高的氣炸鍋，離不外幾個當地大品牌，Cosori, Dash, Ninja, GoWISE, NUWAVE。榜上十大的售價多不超過100美元。美國女生雜誌Good Housekeeping 更針對不同消費者的需求，列出以下2020最佳氣炸鍋清單，方便選購：

不論價格，產品的特性，氣炸鍋作為小家電都非常吸引。但朋友又遇上另一選購困難，買那一部可以減少重蹈覆轍的機會？ 她舊的氣炸鍋壞掉那天，的確令留下蠻驚心的經驗。

這經驗與不少氣炸鍋用家差不多── 扭好時間，然後去忙其他事情，忽然發覺背後起白煙，變成浪漫廚房。之後，氣炸鍋就拒絕回歸現實，壞了！

匯集好幾個氣炸鍋用家的意見，歸納出意外浪漫因素：

  1. 食物如三文鱼，燒肉，烤五花腩等肉類太肥，有冒烟的可能。
  2. 煮食時油脂彈上了發熱線。
  3. 殘餘在氣炸鍋頂部（蚊香部份）的油脂渣沒清潔乾淨，高溫加熱（200度）就會冒烟。

解決問題的建議不外兩項：

1.氣炸多油脂食品時，在鍋內底部放點水。

2.鍋和內部每次必須清洗乾淨。

也有用家介紹使用不沾黏特殊網，但效果則見仁見智。

在傳統智慧（清洗乾淨）的導向下，嶄新科技肯定帶給我們更多入廚的樂趣。

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

更多氣炸Party@樂山樂水（梁蕙瑛）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 氣炸Party

最新專欄文章 更多

【氣炸Party@iM網欄】深宵食堂 腰果核桃伴酒零嘴
2020/10/07
【氣炸Party@iM網欄】深宵食堂 腰果核桃伴酒零嘴
【氣炸Party@iM網欄】乞丐雞變富貴雞 掩不住的闊氣（內附氣炸富貴雞食譜）
2020/09/23
【氣炸Party@iM網欄】乞丐雞變富貴雞 掩不住的闊氣（內附氣炸富貴雞食譜）
【氣炸Party@iM網欄】 千里共嬋娟 慶團圓: Z世代的十五夜
2020/09/09
【氣炸Party@iM網欄】 千里共嬋娟 慶團圓: Z世代的十五夜
【氣炸Party@iM網欄】氣炸熟薏米 小心「薏氣瘋發」
2020/08/25
【氣炸Party@iM網欄】氣炸熟薏米 小心「薏氣瘋發」
【氣炸Party@iM網欄】帶着氣炸鍋去旅行 美食旅遊吃出馬祖風土人情
2020/08/12
【氣炸Party@iM網欄】帶着氣炸鍋去旅行 美食旅遊吃出馬祖風土人情

上一篇文章

【美股焦點】比亞迪蔚來汽車升好多？　呢隻中概汽車股4日升1200％

下一篇文章

【跟錢家學理財@iM網欄】 騙徒手法層出不同 提防社交媒體唱高散貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」