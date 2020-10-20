【氣炸Party@iM網欄】更多入廚 樂趣 氣炸鍋的浪漫

在加拿大的一位朋友前陣子氣炸鍋壞了，還來不及換上，居住的小區疫情又創新高，這週再收緊防疫措施，不能在餐館堂食。上次lock down的日子猶有餘悸，怕「閉關」的日苦悶，她也馬上去Amazon 再選一台。­­­

Amazon人氣最高的氣炸鍋，離不外幾個當地大品牌，Cosori, Dash, Ninja, GoWISE, NUWAVE。榜上十大的售價多不超過100美元。美國女生雜誌Good Housekeeping 更針對不同消費者的需求，列出以下2020最佳氣炸鍋清單，方便選購：

不論價格，產品的特性，氣炸鍋作為小家電都非常吸引。但朋友又遇上另一選購困難，買那一部可以減少重蹈覆轍的機會？ 她舊的氣炸鍋壞掉那天，的確令留下蠻驚心的經驗。

這經驗與不少氣炸鍋用家差不多── 扭好時間，然後去忙其他事情，忽然發覺背後起白煙，變成浪漫廚房。之後，氣炸鍋就拒絕回歸現實，壞了！

匯集好幾個氣炸鍋用家的意見，歸納出意外浪漫因素：

食物如三文鱼，燒肉，烤五花腩等肉類太肥，有冒烟的可能。 煮食時油脂彈上了發熱線。 殘餘在氣炸鍋頂部（蚊香部份）的油脂渣沒清潔乾淨，高溫加熱（200度）就會冒烟。

解決問題的建議不外兩項：

1.氣炸多油脂食品時，在鍋內底部放點水。

2.鍋和內部每次必須清洗乾淨。

也有用家介紹使用不沾黏特殊網，但效果則見仁見智。

在傳統智慧（清洗乾淨）的導向下，嶄新科技肯定帶給我們更多入廚的樂趣。

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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