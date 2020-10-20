【網絡熱話】內地支付寶力谷雙11　調高「花唄」臨時額度最多數萬元

▲ 淘寶2020雙十一倒計時。

阿里巴巴 （09988） 淘寶打造的購物節日一個緊接一個，本月「金秋雙10活動」才結束，下月將迎來「雙11」，內地網友消費節奏可謂馬不停蹄，不斷刷新購物新高成績，顯示消費力強大。淘寶天貓總裁蔣凡今天宣布今年「雙11」延長多3天，活動規模再創記錄。另一邊廂，螞蟻集團旗下內地支付寶悄悄地提高用戶「花唄」（相當於信用卡的功能）的額度，從數百元至數萬元不等，根據消費者過往的消費記錄而定。

有內地支付寶用戶反映，今天收到支付寶提升花唄額度的消息提示，而該額度為臨時額度，有效期截至11月15日。亦有網友表示額度沒有提升，因為過去一年沒有怎麼用淘寶和支付寶。

支付寶旗下的「花唄」產品相充當信用卡功能，用戶使用支付寶功能進行淘寶購物或掃碼付款時候，可以默認使用該功能，只需於每月指定日期之前還清借款即可，逾期未還清的金額將轉入一期賬單，按日利率0.05%計息。

花唄另有分期支付功能，有3個月、6個月、12個月，甚至24個月可選擇，並會計算出相應的利息。

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淘寶天貓總裁蔣凡今天表示，今年「雙11」比往年延長3天，11月1日即可支付預售商品尾款，提前10天收到貨，兩輪預售可給予消費者更多選擇，也將減輕物流壓力。預計今年天貓「雙11」將有8億消費者參與。

另外，今年天貓「雙11」規模再創紀錄，房企、車企也加入網購活動，令有超過25萬品牌、500萬商家參與，折扣商品達到1400萬款，是去年的1.4倍。

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