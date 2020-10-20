  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (二) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里巴巴入股免稅龍頭Dufry 持股6.1%

即市財經 17:08 2020/10/20

分享：

Dufry宣布，配股增資後，阿里巴巴將持有其6.1%股權。

瑞士免稅零售商Dufry公布，作為其9億美元增資計劃的一部分，阿里巴巴 （09988） 將收購其6.1%股權，美國私募基金公司安宏資本（Advent International）則持股11.4%。Dufry本次配股每股價格33.22瑞士法郎，較周一收市價折讓2.9%。

阿里巴巴及安宏資本在交易完成後6個月內，將不可以出售其所持Dufry股份。阿里巴巴亦會通過可換股票據向Dufry投資6,950萬瑞士法郎（約5.9億港元）。

阿里巴巴及Dufry早前公布，將在中國組建合資公司，拓展中國旅遊零售市場，阿里巴巴將持有合資公司51%股權，Dufry持股49%。

阿里巴巴今日收報299.4元，升0.7%，成交58億元。

相關文章：

【阿里巴巴】天貓雙11明日啟動預售 有車有樓料8億消費者參與

【阿里巴巴股價】阿里巴巴曾升穿300元創新高　300元關口千個沽盤轉眼掃清

【阿里巴巴】阿里巴巴280億取高鑫零售控股權併入報表　高鑫零售曾升近三成、遠超阿里要約價

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https：//bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：陳健婷

 

香港股票 零售 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【蒙牛股價】蒙牛股價彈逾4%　瑞銀指估值較同業低、大升目標價逾4成

下一篇文章

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選　利好亞洲股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄59.9億（不斷更新）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄59.9億（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）