【阿里巴巴股價】阿里巴巴入股免稅龍頭Dufry 持股6.1%

▲ Dufry宣布，配股增資後，阿里巴巴將持有其6.1%股權。

瑞士免稅零售商Dufry公布，作為其9億美元增資計劃的一部分，阿里巴巴 （09988） 將收購其6.1%股權，美國私募基金公司安宏資本（Advent International）則持股11.4%。Dufry本次配股每股價格33.22瑞士法郎，較周一收市價折讓2.9%。

阿里巴巴及安宏資本在交易完成後6個月內，將不可以出售其所持Dufry股份。阿里巴巴亦會通過可換股票據向Dufry投資6,950萬瑞士法郎（約5.9億港元）。

阿里巴巴及Dufry早前公布，將在中國組建合資公司，拓展中國旅遊零售市場，阿里巴巴將持有合資公司51%股權，Dufry持股49%。

阿里巴巴今日收報299.4元，升0.7%，成交58億元。

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編輯：陳健婷