【樓市走勢】東區指標屋苑屢現劈價　平逾百萬賣樓成常態 ?

大圍站柏傲莊銷情報捷，帶旺樓市氣氛，不少向隅客轉購二手樓，惟東區指標屋苑未能受惠，以太古城為例，該屋苑向來有「樓市寒暑表」之稱，近日不少業主接受現實，願意劈價過百萬賣樓。

中原太古城興安閣低層D室，實用面積583平方呎，兩房則王間隔，早於2019年8月放盤，原叫價1,350萬元，期間受疫情影響，曾短暫封盤，近日終以1,118萬元易手，劈價232萬元，減幅約17%，實用呎價19,177元。

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此外，中原李百達說，太古城南天閣高層A室，實用面積597平方呎，今年2月放盤，原叫價1,388萬元，其後一減再減，終以1,168萬元易手，勁減220萬元，減幅約15.8%，實用呎價19,564元。雖然原業主劈價賣樓，惟代理說屬市價成交。

除了太古城，西灣河嘉亨灣也有業主劈價賣樓。中原陳凱超說，嘉亨灣6座極高層D室，實用面積742平方呎，3房套間隔及工人套房，享全海景，今年9月放盤，原叫價1,950萬元，由於業主打算換樓，終減價200萬元，以1,750萬元連租約易手，實用呎價23,585元。

他續說，單位現時以40,000元租出，以1,750萬元購入價計，租金回報率2.7厘。

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