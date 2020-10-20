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【數碼轉型】如何把握經濟復甦商機？報告：7成港企加快轉型

科技 17:47 2020/10/20

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Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊（左）提醒，企業須支援員工進行協作，以及鼓勵他們持續創新。左為金門建築數碼總監James Thompson（網上發佈會截圖）

Microsoft今日發表最新報告《創新文化：亞太區企業抗疫力及經濟復甦的基礎》，指出在新冠疫情影響下，多達68%香港企業正透過不同方式，加快業務的數碼轉型，以適應新常態。 55%決策者更認為，企業創新是疫情下迅速回應市場挑戰、把握機遇，以及建立企業抗疫力的「必備條件」。 

【數碼轉型】疫情加速數碼轉型　IT自動化方案最獲注目

【數碼轉型】疫情下新常態　3大科技工具需求激增
 
報告顯示，48%企業預計，其現時的商業模式將在5年內被淘汰並失去競爭力；55%企業稱創新是必須的。有34%企業視疫情為機遇，有信心業務在3個月或更短的時間內恢復， 較其他企業的信心高出1.3倍。儘管面對危機，他們對收入增長依然有信心，比同行大幅多出3.3倍。 
 
是次報告參考成功企業的創新模式建立了創新文化架構，從「人才」、「流程」、「數據」及 「科技」四大方面，評估企業創新文化的完善程度。研究發現，在過去6個月，香港企業的創新文化成熟程度提升了8%，代表企業已加強創新能 力；香港創新文化完善程度增長幅度與亞太區的企業平均增長（11%）相若。 

港企科技落後　未來注專人才培育
  
儘管香港企業在創新文化的三大層面都比亞太區企業更成熟，但科技相對遜色，反映港企需要進一步發展科技和培育人才。被問到未來一年的發展重點時，多數香港企業指他們將專注於人才培育（35%），並認為這是增強公司抗疫力及加快復甦的關鍵。 

於網上發佈會中，Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，最重要的是，企業須支援員工進行協作以及鼓勵他們持續創新。

金門建築就透露，正在各個層面推動數碼轉型，包括分布港九新界的建築工地。其數碼總監James Thompson表示，早前成立了「G5」內部督導委員會，由委員會主導整個企業數碼轉型。「首先採取由上而下的「培訓訓練員」策略，在企業各部門培訓和設立「資訊管理員」的職位；同時挑選精通科技的初級員工，協助企業在各部門推動變革。最後，確保所採用的科技都是方便員工使用。」 

企業可參考以下建議推動創新文化： 

1. 透過科技提高抗逆力 
透過運用雲端技術、人工智能和機器學習等科技，簡化業務及加強靈活性，優化企業推動數碼轉型的方式。同時，時刻確保網絡安全。 
 
2. 投入培育人才及發展技能 
建立開放和共融的工作環境，以吸納來自不同背景的頂尖人才，例如確保足夠的獎勵鼓勵創新、培養人才技能。 
 
3. 善用數據以增強競爭力 
充分利用數據的價值，建立全新數據主導的工具、服務和收入渠道，以加強企業競爭力，並建立知識分享文化。 
 
4. 重新設計「以人為本」的流程 
由產品構思階段到商品化的過程中，釐定具系統性的方式提升企業創新能力，並訂立統一的數碼轉型預算和指標。

是次調查由Microsoft及IDC亞太區共同發表，旨在探討企業如何透過創新提升抗疫力及業務表現。研究在過去6個月，一共訪問了3312位企業決策者及3495位在職人士，涵蓋亞太區15個市場。

責任編輯：姚慧儀

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