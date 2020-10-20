用戶帶Apple Watch SE過夜睡覺　投訴遇過熱問題

▲ 據外國科技網站MacRumors報道指，Apple Watch SE在韓國發生了6宗過熱事件，用戶投訴在為Apple Watch SE充電時、及配戴在手上使用時都曾發生過熱現象。

蘋果（Apple）上月推出全新智能手錶Apple Watch SE。惟新手錶登場短短一個月，就有Apple Watch用家投訴，屏幕無故出現過熱現象，且出現不明的黃色斑點。用戶取下Apple Watch時更發現在自己的手腕因為高溫而發紅。

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據外國科技網站MacRumors報道指，Apple Watch SE在韓國發生了6宗過熱事件，用戶投訴在為Apple Watch SE充電時、及配戴在手上使用時都曾發生過熱現象。

其中一名用家提到，其Apple Watch在10月8日入手，他在9日晚上戴著手錶睡覺，10日醒來後發現手腕很燙。他其後取下手錶，發現因受高溫影響，手腕發紅。而且屏幕靠近錶冠位的部份，更出現明顯的黃色的斑點。

據該名用家表示，他向蘋果反映上述問題後，已獲得官方提供替換的新品。而截至目前為止，報道指僅有少數韓國用戶遇到相關情況，而受影響的錶款是Apple Watch SE 40mm為主。至於其它國家地區是否也有用戶遇到類似問題，則未有相關資訊。

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責任編輯：曾曉汶