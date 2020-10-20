  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (二) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

用戶帶Apple Watch SE過夜睡覺　投訴遇過熱問題

科技 18:20 2020/10/20

分享：

據外國科技網站MacRumors報道指，Apple Watch SE在韓國發生了6宗過熱事件，用戶投訴在為Apple Watch SE充電時、及配戴在手上使用時都曾發生過熱現象。

蘋果（Apple）上月推出全新智能手錶Apple Watch SE。惟新手錶登場短短一個月，就有Apple Watch用家投訴，屏幕無故出現過熱現象，且出現不明的黃色斑點。用戶取下Apple Watch時更發現在自己的手腕因為高溫而發紅。

Apple Watch奧運特定紀念錶帶　擬延遲至明年登場

【Apple Watch試玩片】Apple Watch 6、平價版SE　測血氧＋跌倒偵測點啟動？

據外國科技網站MacRumors報道指，Apple Watch SE在韓國發生了6宗過熱事件，用戶投訴在為Apple Watch SE充電時、及配戴在手上使用時都曾發生過熱現象。

其中一名用家提到，其Apple Watch在10月8日入手，他在9日晚上戴著手錶睡覺，10日醒來後發現手腕很燙。他其後取下手錶，發現因受高溫影響，手腕發紅。而且屏幕靠近錶冠位的部份，更出現明顯的黃色的斑點。

據該名用家表示，他向蘋果反映上述問題後，已獲得官方提供替換的新品。而截至目前為止，報道指僅有少數韓國用戶遇到相關情況，而受影響的錶款是Apple Watch SE 40mm為主。至於其它國家地區是否也有用戶遇到類似問題，則未有相關資訊。

Apple Watch用戶投訴　升級watchOS 7後現自動重啟情況

責任編輯：曾曉汶

相關文章

AppleCare+更新服務條款　每年可獲2次意外損壞保障
2020/09/17
AppleCare+更新服務條款　每年可獲2次意外損壞保障
【Apple Watch】CSL率先推出Apple Watch eSIM 家人共享服務
2020/09/17
【Apple Watch】CSL率先推出Apple Watch eSIM 家人共享服務
【新加坡vs香港】蘋果夥新加坡推全國健康計劃　專家提三建議籲香港借鑑
2020/09/16
【新加坡vs香港】蘋果夥新加坡推全國健康計劃　專家提三建議籲香港借鑑
【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth
2020/09/16
【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth
Apple Watch 流動裝置 Apple 智能手錶

上一篇文章

【AR公仔為你打氣】Google推「ShareJoy活動」　與AR角色打卡換取商戶優惠

下一篇文章

【數碼轉型】如何把握經濟復甦商機？報告：7成港企加快轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【iPhone 12】小心爆Mon！蘋果公布iPhone 12屏幕更換價格
【iPhone 12】小心爆Mon！蘋果公布iPhone 12屏幕更換價格
【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片
【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【量子電腦懶人包】環球科技新戰場　科企搶研發量子電腦
【量子電腦懶人包】環球科技新戰場　科企搶研發量子電腦
【量子電腦懶人包】量子電腦威力強大　數秒可攻陷銀行安全系統
【量子電腦懶人包】量子電腦威力強大　數秒可攻陷銀行安全系統