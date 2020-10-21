  • 28°C
香港時間 : 20201021日 (三) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】買樓要買邊區好？　網民：港島是舊樓扮高級中產樓

環球政經 12:36 2020/10/21

分享：

買樓置業是人生大事，要決定在哪一區安居樂業卻因人而異。港島區或者是不少人的心水，對港島更像是有情意結。有網民就對此感到不解，不明為何有很多人都認為「住港島有優越感」的看法。

【網民熱話】72歲老翁助年輕人上車 承租至屋主過世可獲業權？【下一頁】

特朗普指美國人厭倦聽福奇的蠢話　形容他是「炸彈」【下一頁】

他指常常聽他人說：「買樓只買港島樓，無咩特別事唔過九龍」北區更是不宜居住的地區。他則認為，港島區幾乎全部舊樓扮高級中產樓，社區的老化嚴重，道路狹窄，反而認為「無咩特別事都唔想過港島」。

有網民直言：「你返港島工就明。」有網民則認同出帖者都言，認為新界有單車徑，有健康才能有優越感，「港島啲半唐樓， 要上一層才有電梯， 輪椅入不到屋，老人家又不方便。」

有人認為港島的吸引力，全因具有歷史價值的古蹟及名校網絡，更羅列出古蹟及名校的名單。有心水清網民指，若不是十分富有，寧願住紅磡，當局出入方便，有餘錢應再作投資錢搵錢較好。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 – 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】


 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

樓盤分類 古蹟

上一篇文章

【港股追蹤】唔止永達獲大行加持 呢隻汽車經銷商都要留意

下一篇文章

【異動股】獲高盛首次建議買入 藥明生物大升11%創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位
傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」