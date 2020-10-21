【樓市熱話】買樓要買邊區好？　網民：港島是舊樓扮高級中產樓

買樓置業是人生大事，要決定在哪一區安居樂業卻因人而異。港島區或者是不少人的心水，對港島更像是有情意結。有網民就對此感到不解，不明為何有很多人都認為「住港島有優越感」的看法。

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他指常常聽他人說：「買樓只買港島樓，無咩特別事唔過九龍」北區更是不宜居住的地區。他則認為，港島區幾乎全部舊樓扮高級中產樓，社區的老化嚴重，道路狹窄，反而認為「無咩特別事都唔想過港島」。

有網民直言：「你返港島工就明。」有網民則認同出帖者都言，認為新界有單車徑，有健康才能有優越感，「港島啲半唐樓， 要上一層才有電梯， 輪椅入不到屋，老人家又不方便。」

有人認為港島的吸引力，全因具有歷史價值的古蹟及名校網絡，更羅列出古蹟及名校的名單。有心水清網民指，若不是十分富有，寧願住紅磡，當局出入方便，有餘錢應再作投資錢搵錢較好。

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責任編輯：楊子瑩