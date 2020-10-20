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【iBond 2020】兩券商攻iBond客先吸金7000萬　無懼螞蟻集團IPO搶風頭

即市財經 18:49 2020/10/20

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iBond雖於本周五（10月23日）才開賣，但一通及致富證券已為約兩千多名意向客，預留逾7千萬元孖展及現金，作抽新債的彈藥。

全城熱爆的螞蟻集團傳下周二（10月27日）開始招股，但通脹掛鈎債券（iBond 2020）暫未受冷待，有券商已為意向客提早作登記，現已吸資約1,000萬元。致富證券業務部主管郭家安今天（20日）表示，為方便客戶兼避免人群疫下在分行聚集，上周五（16日）已開始為有意申請新iBond的客戶提早作登記，至今約有逾500名意向客有興趣申購iBond，包括以現金及孖展入票，涉資約1,000萬元。

如何同時抽iBond+螞蟻集團？詳見【下一頁】

若連同一通證券上周已為大約兩千名意向客作登記，6,000萬元孖展額一開即爆計，至今兩間有報數的經紀行，合共為大概2,500多名iBond意向客，累計預留約7,000萬元的孖展及現金。

想知各銀行券商的iBond最新認購優惠？可看下圖

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城中兩大焦點投資將互撼，iBond 2020將於本周五（10月23日）正式開售，政府擬把發行額由100億元增至150億元。面對螞蟻集團IPO撞期出台，一通集團行政總裁宓光輝指，旗下一通證券的客戶未有縮飛，把抽iBond的預訂注碼改往申請螞蟻集團IPO，因投資者希望同時參與這兩項城中熱點，冀能攻守兼備。不過，眼下銀行拆借短錢較審慎，該行初步打算預備10億元孖展作上述必抽股用，但孖展息有機會直逼4厘。

此外，市傳螞蟻集團於11月6日在港交所 （00388） 掛牌，按理早一天所凍結的IPO巨資開始回籠；剛好是iBond發售的截止日，即11月5日，相信逾千億元的資金解凍，宓光輝由此推斷，巨額抽資也不至於抽乾市面的銀根，遂料拆息不會挾升太高。與此同時，輝立亦已準備10億元彈藥，專攻iBond孖展客用。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

相關文章：【港元定期存款】富邦1年港元定存息減至0.9厘 無懼拆息轉升

相關文章：【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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