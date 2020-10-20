【iBond 2020】兩券商攻iBond客先吸金7千萬 無懼螞蟻IPO搶風頭

▲ iBond雖於本周五（10月23日）才開賣，但一通及致富證券已為約兩千多名意向客，預留逾7千萬元孖展及現金，作抽新債的彈藥。

全城熱爆的螞蟻集團傳下周二（10月27日）開始招股，被視為世紀新股的螞蟻雖搶盡風頭，但通脹掛鈎債券（iBond 2020）暫未受冷待，有券商已為意向客提早作登記，現已吸資約1,000萬元。致富證券業務部主管郭家安今天（20日）表示，為方便客戶兼避免人群疫下在分行聚集，上周五（16日）已開始為有意申請新iBond的客戶提早作登記，至今約有逾500名意向客有興趣申購，包括以現金及孖展入票，涉資約1,000萬元。若連同一通證券上周已為大約兩千名意向客作登記，6,000萬元孖展額一開即爆計，至今兩間有報數的經紀行，合共為大概2,500多名iBond意向客，累計預留約7,000萬元的孖展及現金。

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城中兩大焦點投資將互撼，iBond 2020將於本周五（10月23日）正式開售，政府擬把發行額由100億元增至150億元。而面對全球集資王螞蟻集團撞期出台，兩大熱點投資打對台，可是，一通集團行政總裁宓光輝指，旗下一通證券的客戶未有縮飛，把抽iBond的預訂注碼改往申請螞蟻IPO，因投資者希望同時參與這兩項城中熱點，冀能攻守兼備。不過，眼下銀行拆借短錢較審慎，該行初步打算預備10億元孖展作上述必抽股用，但孖展息有機會直逼4厘。

此外，市傳螞蟻集團於11月6日在港交所 （00388） 掛牌，按理早一天所凍結的IPO巨資開始回籠；剛好是iBond發售的截止日，即11月5日，相信逾千億元的資金解凍，宓光輝由此推斷，巨額抽資也不至於抽乾市面的銀根，遂料拆息不會挾升太高。與此同時，輝立亦已準備10億元彈藥，專攻iBond孖展客用。

港料續通縮 惟iBond兩厘「保底息」吸引

那邊廂，政府將於本周四（22日）iBond開賣前夕，公布9月份的綜合消費物價指數（CPI），專家預計本港通脹將連續3個月下跌，但市料無礙新債的吸引力，主因有2，包括︰（1）業界預料在疫後報復式消費的刺激下，以及低基數效應，明年的通脹率料回升至約1.2%到1.6%，2022年更達2.4%，變相令定息產品的回報有望達2.4厘；（2）且因今年iBond驟加保證年回報，由一厘倍增至兩厘「保底息」，令派息至少有兩厘，遠高於一年定存1.02厘息。

上商研究部主管林俊泓預期，快將公布的9月份CPI再呈負數，按年收縮0.5%；較8月份負0.4%再擴大。但今年全年仍為正數，約升0.5%；明年則上升1.2%。

大新銀行 （02356） 經濟師温嘉煒不約而同預計，9月份CPI按年跌0.4%；但相信只是短暫局面，今年全年仍有望由負轉正，錄得0.5%的升幅。2021年更升1.6%，2022年的漲幅為2.4%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪