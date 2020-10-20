【美股焦點】擔憂美國大選風險？　呢3隻股可成避風港

美國即將舉行大選，股市可能會轉趨波動。不過，無論誰贏得此次大選，以下幾隻高息股業務上仍相對穩陣，或可成波動市下的避風港。

紐克鋼鐵（美：NUE）：受惠美國基建熱潮

下月不論由誰進駐白宮，相信都會繼續帶來大量基建項目。而無論製造任何材料，美國最大、最多元化的鋼鐵製造商紐克有相當大可能會進入供應商候選名單。從投資角度來看，紐柯鋼鐵有47年的股息增長史，目前股息率有3.3％。

Brookfield Renewable Partners（美：BEP）：股息增長有保證

自2000年以來，該公司的股息以6％的複合年增長率增長，目前平均收益率高達3.6％。得益於穩健的資產負債表和受合同擔保的現金流，公司是能源行業分紅最穩定的公司之一。集團具有太陽能及綠色環保概念，亦是今年當炒概念。

Honeywell International（美：HON）：美國最強工業股之一

集團為美國工業巨頭，雖然工業股都會收到周期性影響，集團今年第二季度收入下降19%，自由現金流（FCF）為13億美元，而去年同期為15億美元，相對之下下跌不大。集團自由現金流充裕，股息持續增長有保證。在過去的10年裡，其股息支付已增長逾一倍。

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