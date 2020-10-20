IBM推出支援初創計劃　數碼港初創可優先參與

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【數碼轉型】如何把握經濟復甦商機？報告：7成港企加快轉型
IBM中國及香港與數碼港宣布，獲選的數碼港初創企業將可以優先參與「Startup with IBM」計劃，獲得雲端服務信用額及專家意見等支援。
IBM指出，參與「Startup with IBM」計劃的初創可以獲得高達12萬美元（約港幣93萬元）的雲端服務信用額，與及行業專家提供專業意見。同時，初創亦可獲得應用企業級的雲端系統、數據、物聯網(IoT)、區塊鏈、人工智能(AI)等科技，以協助解決問題。IBM期望，計劃可協助初創盡快把創新的應用方案推出市場。
利用IBM雲端信用額，初創可隨時使用超過190多種服務，包括創新資訊安全方案及理順數據功能等除了上述支援外，初創亦可運用IBM靈活兼具彈性的應用平台，完善其解決方案。
此外，具備「Startup with IBM」高級會員資格的初創將有機會與IBM的開發者大使進行聯繫，並通過架構評審和白板課程獲得意見和幫助。在香港，IBM更會將初創介紹給其企業客戶，尤其是重點發展銀行、金融服務、保險應用相關業務的初創。IBM會為雙方安排會面，使初創與客戶可以進行直接溝通，促成技術交流和業務配對。
「Startup with IBM」計劃參加資格：
|構建者
|高級會員
|信用額
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|參加資格
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責任編輯：楊匡然