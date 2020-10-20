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IBM推出支援初創計劃　數碼港初創可優先參與

科技 16:50 2020/10/20

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IBM總經理魏已倡相信，企業及初創可以利用IBM涵蓋人工智能、區塊鏈及物聯網的尖端的雲端服務，開發出嶄新的商業模式及業務。（圖片來源：IBM）

IBM中國及香港與數碼港宣布，獲選的數碼港初創企業將可以優先參與「Startup with IBM」計劃，獲得雲端服務信用額及專家意見等支援。

IBM指出，參與「Startup with IBM」計劃的初創可以獲得高達12萬美元（約港幣93萬元）的雲端服務信用額，與及行業專家提供專業意見。同時，初創亦可獲得應用企業級的雲端系統、數據、物聯網(IoT)、區塊鏈、人工智能(AI)等科技，以協助解決問題。IBM期望，計劃可協助初創盡快把創新的應用方案推出市場。

【初創的選擇】如何讓香港成為初創首選的地方？

利用IBM雲端信用額，初創可隨時使用超過190多種服務，包括創新資訊安全方案及理順數據功能等除了上述支援外，初創亦可運用IBM靈活兼具彈性的應用平台，完善其解決方案。

此外，具備「Startup with IBM」高級會員資格的初創將有機會與IBM的開發者大使進行聯繫，並通過架構評審和白板課程獲得意見和幫助。在香港，IBM更會將初創介紹給其企業客戶，尤其是重點發展銀行、金融服務、保險應用相關業務的初創。IBM會為雙方安排會面，使初創與客戶可以進行直接溝通，促成技術交流和業務配對。

「Startup with IBM」計劃參加資格：

  構建者 高級會員
信用額 
  • IBM雲信用額每月1,000美元（約港幣7,749.9元），為期一年
  • IBM雲信用額每月1萬美元（約港幣7.75萬元），最多為期一年
參加資格 
  • 申請者的業務於過去12個月的總收入不足100萬美元
  • 申請者的公司註冊少於五年
  • 申請者從未曾獲得IBM的技術信用額
  • 申請者並不是IBM雲的付費客戶

 

  • 申請者在獲認可的創投 /加速器/孵化器計劃名單之中
  • 申請者的業務正使用區塊鏈、人工智能等創新技術

 

責任編輯：楊匡然

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