【美股分析】大摩再吹魔笛唱淡美股　料標指或再跌一成

美股9月初迎來一波調整，本有略有回升，不過摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson警告稱，美股下跌可能尚未結束，料在恢復牛市之前，標普500指數還有可能下跌10%。他指出， 上周該指數未能突破3550點，表明9月的調整尚未結束。

Mike Wilson認為市場存在很多不確定因素，他周一（19日）在報告中寫道，美股短期內可能會自上周一（12日）高位再回調10%，即回到3,180點。本周一，標普500指數收市報3426.9點。

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Wilson指出，標指9月份突破3500點後迅速回落，是美股3月重新回到牛市後，首個10%的調整；上周標指嘗試突破3,550點不果，反映9月份的調整仍未結束。他補充指，目前市況動力較9月低，認為還有更多下行空間。他還指出，財政刺激方案無果、新一波疫情的帶來和以及選舉結果的不確定，都在短期內限制股價的上漲。

今年8月，Wilson曾警告美股面臨回調，標普500指數9月2日創下3,580.84點的歷史新高，並在接下來三周跌近一成。

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編輯：李勝男