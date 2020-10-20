【國泰裁員】國泰港龍航空：港龍全數被裁屬傳言　員工願犧牲部分福利換飯碗

▲ 港龍大多數員工均願意削減部分福利，以換取公司不要裁員，但資方一直未有表態，只表示明白員工意見。

國泰航空 （00293） 裁員消息不絕，市傳國泰裁員會於周內公布，而且國泰旗下國泰港龍航空所有員工將會被裁。國泰港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻今日（20日）於商台節目表示，工會向資方查詢裁員計劃時，資方表示只屬傳言，只可確信，國泰港龍航空仍有存在價值。

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市場消息指，國泰航空即將展開歷來最大規模裁員計劃，全球裁員近6000人，其中5000多是香港員工，大部分是機艙服務員；留下的員工部分需要減薪，最快本星期有決定。

截至6月底止，國泰包括國泰航空及港龍航空的全球員工約3.3萬人，當中本港佔84%。以國泰裁員約6000人計，意味裁員規模約18%。國泰裁員後，剩下來的員工，部分則需要減薪。

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梁佩韻指，工會已經先後三次就公司的重組方案與資方開會，表明港龍大多數員工均願意削減部分福利，以換取公司不要裁員，但資方一直未有表態，只表示明白員工意見。她強調，員工明白航空業踏入寒冬，工會希望勞資雙方有溝通空間，但看不到公司有積極商討。

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編輯：陳韻妍