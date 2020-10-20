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【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）

即市財經 17:52 2020/10/20

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港龍大多數員工均願意削減部分福利，以換取公司不要裁員，但資方一直未有表態，只表示明白員工意見。

國泰航空 （00293） 裁員消息不絕，最新消息指國泰已開董事會會議，本地傳媒指國泰料在周三收市公布裁員決定。國泰旗下國泰港龍品牌存廢成疑，一度有指國泰港航航空所有員工將會被裁，國泰港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻今日（20日）於商台節目表示，工會向資方查詢裁員計劃時，資方表示只屬傳言，只可確信，國泰港龍航空仍有存在價值。

國泰今日股價未能延續近日升勢，全日跌1.4%，收5.72元。

國泰最樂觀展望只是運力不足正常一半，詳見【下一頁】

市場消息指，國泰航空即將展開歷來最大規模裁員計劃，全球裁員近6000人，其中5000多是香港員工，大部分是機艙服務員；留下的員工部分需要減薪，最快本星期有決定。

截至6月底止，國泰包括國泰航空及港龍航空的全球員工約3.3萬人，當中本港佔84%。以國泰裁員約6000人計，意味裁員規模約18%。國泰裁員後，剩下來的員工，部分則需要減薪。

據悉，國泰航空最新已舉行董事會會議。

《南華早報》引述消息指，國泰認為毋須保留兩個品牌，而國泰無意放棄內地市場，並指國泰有意盡量保留國泰港龍機師員工，其他員工和資源會盡量與另一品牌國泰航空整合。

國泰今年來經營情況不斷惡化，詳見下圖

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國泰城周末架設傳媒區，與裁員有關？詳見【下一頁】

梁佩韻指，工會已經先後三次就公司的重組方案與資方開會，表明港龍大多數員工均願意削減部分福利，以換取公司不要裁員，但資方一直未有表態，只表示明白員工意見。她強調，員工明白航空業踏入寒冬，工會希望勞資雙方有溝通空間，但看不到公司有積極商討。

大和看好旅遊氣泡可救國泰，連升國泰「兩級」評級，詳見【下一頁】

更多國泰危機及航空業消息

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 裁員 國泰航空（00293） 國泰航空 港龍航空 航空 航空業 機艙服務員

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