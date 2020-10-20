滙豐工商銀行推出免費業務管理API平台

▲ 滙豐香港工商金融主管趙民忠（右）及Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊（左）

滙豐推出創新業務管理API平台「滙豐智滙」，所有香港滙豐商務「網上理財」用戶，均可以現有登入名稱及密碼使用「滙豐智滙」，無需支付額外費用及另外登記。

「滙豐智滙」利用應用程式介面（API）技術，連接滙豐商務「網上理財」平台的實時銀行戶口數據，以及多個第三方商業應用程式，方便中小企客戶了解其業務營運概況，並管理支付賬項。第三方商業應用程式包括微軟企業資源管理系統Microsoft Dynamics 365 Business Central，方便中小企客戶了解業務營運概況，並管理支付賬項。

「滙豐智滙」容許用戶使用不同圖表查閱銀行戶口的主要數據，亦可使用搜索、篩選及排序功能，獲得財務分析圖表，以了解整體業務表現。另外，透過工具箱功能，用戶可同時連接滙豐「智豐收」、Google試算表和Gmail電郵的賬戶，以進行一站式對賬，並只需幾個簡易步驟，便可檢查銷售訂單、自動向客戶發送內附「轉數快」收款QR code的付款指示電郵、進行收款，並自動與銀行戶口對賬。

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編輯：謝智聰