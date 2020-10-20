【本地遊】旅發局推出「賞你遊香港」　消費滿800元換本地遊

港府今日宣布放寬本地遊人數，香港旅遊發展局歡迎有關政策，亦正式推出「賞你遊香港」活動。市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，可換取本地遊名額一個；初步推出名額1萬個。

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所有「賞你遊香港」的參與旅行社，均需向香港旅遊業議會（旅議會）登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》，確保將為「賞你遊香港」活動的本地遊旅行團採取一系列的防疫措施。

由即日起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費後，可開始儲起機印收據。在10月27日，「賞你遊香港」本地遊旅行團的資料將上載至活動網站 。屆時，市民可瀏覽相關旅行團的資料及向旅行社報名。「賞你遊香港」活動初步推出名額1萬個，先到先得，額滿即止。

「賞你遊香港」提供接近50個由不同本地旅行社特別設計的深度遊行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點，當中有城中的打卡熱點或別具本地文化特色的地點。

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責任編輯：葉泳珊