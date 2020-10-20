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【滙豐股價】滙豐主席「現身」上海會議　杜嘉祺：期待在中國市場探索新投資機會

即市財經 15:33 2020/10/20

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滙豐主席杜嘉祺指，中國金融科技和創新日新月異，這些都為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇。

滙豐控股 （00005） 被剔除財政部發行美元債的承銷行名單後，主席杜嘉祺（Mark Tucker）出席上海市市長國際企業家諮詢視頻會議。杜嘉祺指，滙豐十分期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會，伴隨着中國金融市場的持續開放和發展，滙豐許多客戶的相關業務取得了較大增長。

美國警告金融機構勿與10名受制裁人士交易，滙豐股價受壓，詳見【下一頁

杜嘉祺指，中國金融科技和創新日新月異，這些都為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇，滙豐將繼續積極參與上海深化「五個中心」建設，並為中國金融市場的進一步開放和發展貢獻一份力量。

中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商，詳見【下一頁

杜嘉祺又稱，在增強城市發展韌性、適應新形勢變化方面，上海既有發展的先機，又有成功的優勢，包括其不斷加強的區域合作和完善的科技和基建投資體系。同時，在城市建設方面，上海也正在向創新、創業、數字技術和可持續方向穩步推進。

滙豐下周二放榜，高盛話可能宣布派末期息，詳見【下一頁

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編輯：陳韻妍

香港股票 杜嘉祺 滙豐控股（00005） 制裁 中國 上海 美國 中國財政部

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