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【阿里巴巴】今年「雙11」較往年多3日、明啟動預售　有車有樓料8億消費者參與

即市財經 18:55 2020/10/20

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天貓今年雙十一預告賣車又賣樓，料有逾8億消費者參與。

阿里巴巴 （09988） 旗下天貓宣布，今年天貓「雙11」將於10月21日啟動預售。與往年相比，今年天貓「雙11」將分兩波預售期，11月1日至3日為第一波，11月11日為第二波。淘寶天貓總裁蔣凡表示，今年「雙11」比往年多3天，11月1日即可支付預售商品尾款，提前10天收到貨，兩波預售可給予消費者更多選擇，也將減輕物流壓力。

阿里巴巴表示，今年天貓「雙11」規模再創紀錄，有超過25萬品牌、500萬商家參與，折扣商品達到1400萬款，是去年的1.4倍。蔣凡預計，今年天貓「雙11」將有8億消費者參與。

內地「雙11」拉開大幕，京東亦將於周三啟動「雙11」，並將推2億件5折商品，詳情請按【下一頁】

房企、車企也加入今年天貓「雙11」。阿里巴巴表示，將有超過50個主流汽車品牌及熱銷車款參與活動，今年天貓「雙11」更會推出「天貓好車」補貼，總值超過百億元人民幣。蔣凡又指，超過200個城市、合共逾3000個樓盤參與今年雙11，覆蓋全國主流城市近四成樓盤。

今日阿里巴巴股價一度突破300元，最高見300.4元，創歷史新高，下午升幅收窄至不足1%。

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編輯：謝克迪

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