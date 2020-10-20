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【新冠肺炎】世衛憂冬季疫情加劇 勸各國做好隔離工作

環球社會熱點 15:58 2020/10/20

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世界世生組織（WHO）總幹事譚德塞憂慮，隨著北半球進入冬季，新冠肺炎疫情會再加劇。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，全球累計確診周一（19日）突破4000萬宗，逾110萬人死亡。世界世生組織（WHO）總幹事譚德塞憂慮，隨著北半球進入冬季，新冠肺炎疫情會再加劇；據世衛數據顯示，歐洲多國已有上升趨勢。公共衛生緊急部門主任萊恩（Michael Ryan）希望各國能有系統地執行隔離措施，避免病毒擴散。

譚德塞表示，北半球即將踏入冬季，疫情將進入另一階段，情況令人憂慮，尤其是歐洲和北美洲多個國家，每日新增確診病例數目急升，呼籲各國充份利用已驗證有效的防疫措施，阻止再次出現疫情大爆發。
他又說，理解會有抗疫疲勞現象，但警告一旦抗疫鬆懈，病毒將會以非常危險速度擴散。

【新冠肺炎】症狀與感冒流感相似 話你知怎區分（多圖）【下一頁】

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世衛公共衛生緊急部門主任萊恩（Michael Ryan）指出，過去一周內，歐洲地區48個國家中，約有一半國家的病例飆升，增幅達50％，其住院和死亡率亦隨之增加。

他強調隔離的重要性，又指不相信任何地方是有系統地執行隔離措施（I do not believe that has occurred systematically, anywhere ），此為目前確診數字高企的原因。他希望每個曾與確診者接觸的人都接受隔離，以遏止病毒傳播。

世衛指出，目前有42款疫苗正進行臨床測試。譚德塞又表示，現時已有184個國家加入世衛與合作夥伴共同研發新冠病毒疫苗的計劃，希望疫苗面世後，可以公平分配予各國。同時，世衛首席科學家Soumya Swaminathan提醒，最快只有一兩款疫苗有機會在今年提供測試數據，其餘大部分疫苗的測試數據將在2021年初公布。

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責任編輯：葉芷樺
 

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