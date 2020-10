【新冠肺炎】世衛憂冬季疫情加劇 勸各國做好隔離工作

▲ 世界世生組織(WHO)總幹事譚德塞憂慮,隨著北半球進入冬季,新冠肺炎疫情會再加劇。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,全球累計確診周一(19日)突破4000萬宗,逾110萬人死亡。世界世生組織(WHO)總幹事譚德塞憂慮,隨著北半球進入冬季,新冠肺炎疫情會再加劇;據世衛數據顯示,歐洲多國已有上升趨勢。公共衛生緊急部門主任萊恩(Michael Ryan)希望各國能有系統地執行隔離措施,避免病毒擴散。

譚德塞表示,北半球即將踏入冬季,疫情將進入另一階段,情況令人憂慮,尤其是歐洲和北美洲多個國家,每日新增確診病例數目急升,呼籲各國充份利用已驗證有效的防疫措施,阻止再次出現疫情大爆發。

他又說,理解會有抗疫疲勞現象,但警告一旦抗疫鬆懈,病毒將會以非常危險速度擴散。

世衛公共衛生緊急部門主任萊恩(Michael Ryan)指出,過去一周內,歐洲地區48個國家中,約有一半國家的病例飆升,增幅達50%,其住院和死亡率亦隨之增加。

他強調隔離的重要性,又指不相信任何地方是有系統地執行隔離措施(I do not believe that has occurred systematically, anywhere ),此為目前確診數字高企的原因。他希望每個曾與確診者接觸的人都接受隔離,以遏止病毒傳播。

世衛指出,目前有42款疫苗正進行臨床測試。譚德塞又表示,現時已有184個國家加入世衛與合作夥伴共同研發新冠病毒疫苗的計劃,希望疫苗面世後,可以公平分配予各國。同時,世衛首席科學家Soumya Swaminathan提醒,最快只有一兩款疫苗有機會在今年提供測試數據,其餘大部分疫苗的測試數據將在2021年初公布。

責任編輯:葉芷樺