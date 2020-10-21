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【慳錢有方】Mira Place限時快閃優惠　100%回贈適用於Donki、GU、無印良品

商業 10:00 2020/10/21

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Mira Place將於10月23日至11月8日推出限時快閃秋季奬賞，於全新網上商店Mira e-shop購買Mira Place 商場現金券，即享100%全數回贈，更適用於場內超過70間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、GU、無印良品等。

【一田購物優惠日】「eShop網上率先買」明日開賣　23萬件貨品低至2折有幾筍？

由10月23日起，網上商店Mira e-shop購買Mira Place 商場現金券。凡購買Mira Place HK$100現金券，即送HK$100自選商戶現金券；購買Mira Place HK$200現金券，即送HK$200自選商戶現金券，購買數量無上限，多買多送，售完即止。

Mira Place現金券適用於場內超過70間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO、無印良品、NIKE KICKS LOUNGE及商務印書館等人氣零售商戶，國金軒、翠亨邨及新同樂等米芝蓮餐廳，及The Chop House、葡匯咪走雞葡國餐廳、Pizza Maru等人氣食肆。

適用商戶

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而自選商戶現金券則包括商務印書館50元現金券、UNIQLO 100元現金券、GU 100元現金券、葡匯咪走雞葡國餐廳100元現金券、adidas 200元現金券、新同樂200元現金券。

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責任編輯：葉泳珊

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