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【美國大選】經改良民調可信性 還看一個關鍵

環球政治 15:48 2020/10/20

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【美國大選】經改良民調可信性 還看一個關鍵

4年前的美國大選，總統特朗普爆大冷勝出，令民調機構大跌眼鏡。當年有分析將民調失算歸咎於，低估了低學歷白人選民對特朗普的支持。因此，民調機構今年改良計算方法，將教育程度等因素作加權處理，希望盡量反映民意。

德州選民最踴躍 逾400萬人已投票【下一頁】

佛羅里達州破紀錄 首日35萬人提前投票【下一頁】

不過，這並不代表目前的民調已反映真實情況，還要看該民調的回應率。大選預測平台FiveThirtyEight聯絡了21間著名的民調機構，了解他們如何調整調查方法，發現他們大多都將受訪者的教育程度列入加權因素。

FiveThirtyEight透露，最終只有15間機構回覆查詢，回應率為71%。FiveThirtyEight順勢指出，如此高比率是民調機構夢寐以求的回應率。

周五總統辯論設「靜音」 特朗普感不滿但仍出席【下一頁】

有報道稱，專家估計，今年民調的拒答率由10%起跳，甚至可達到20%，推論主因是特朗普的支持者接到民調的電話時會「cut線」，拒絕接受訪問。

惟該報道沒有提供更多數據支持其說法，也無法證實其推論是否正確，就此推斷似乎較為武斷，最終仍要靠民調機構公布回應率的數據和分析。

著名的美國民調機構皮尤研究中心（Pew）早年有研究發現，共和黨和民主黨人的2016年大選民調回應率（電話調查）介乎23%至25%，較1990年的31%至33%明顯下跌；單對單調查的回應率反而更高，達到32%。

若特朗普敗選拒撤白宮 特勤局據報擬用武力驅逐【下一頁】

著名的美國民調機構皮尤研究中心（Pew）早年有研究發現，近代的電話調查回應率再跌。

責任編輯：鄧燕君

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