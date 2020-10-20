【阿里巴巴9988】阿里入主添協同效應 麥格理看好高鑫再升一倍

阿里巴巴（09988）公布，透過旗下子公司淘寶中國購入高鑫零售（06808）的70.94%股份，現阿里共直接及間接持有其72%股份。交易完成後，麥格理與摩通兩間大行皆預料，高鑫可藉阿里的線上優勢以進一步提升競爭力。

麥格理發表研究報告指，高鑫在線上雜貨領域具獨特優勢，未來將受惠於阿里線上生態而擴張客源。阿里及高鑫可以各自的線上及線下優勢互補，例如共用倉庫，提供天貓快遞服務，及利用菜鳥自提站推動社區團購服務，一同拓展線上銷售業務。



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該行又指，高鑫將在明年加速增長，計劃在今年下半年開設大賣場、超市、盒馬鮮生店分店共18家，及30至50間迷你店「小潤發」；明年會再增開30至50間超市，及200家小潤發。麥格理認為其擴充情況樂觀，小型店模式亦屬可行。該行維持高鑫「跑贏大市」評級，目標價18.5元。



另一大行摩通表示，公司的盈利模式較同業更具持續性，料2021年起會加快市佔率增張速度。該行估計，高鑫會繼續與阿里旗下B2B貨源平台「零售通」合作，料有助高鑫擴大銷售渠道。未來，公司的新店開業及社區團購規模的數據，將較同店銷售增長更重要，並推動股價發展。該行給予高鑫「增持」評級，維持目標價14元。



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