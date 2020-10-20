佳兆業集團獲納入恒生大中型股（可投資）指數

恒生指數公司宣佈推出四項新指數：恒生大中型股（可投資）指數、恒生小型股（可投資）指數、恒生滬深港新世代通訊指數、恒生滬深港電子商貿指數。當日，佳兆業集團（01638）（以下簡稱“佳兆業”）股份即被正式納入其恒生大中型股（可投資）指數。

這是繼佳兆業獲納入恒生綜合指數、恒生綜合大中型股指數、恒生滬深港通大灣區綜合指數、恒生大中型股價值偏向指數後，又一次獲納入香港資本市場重要指數，顯示了資本市場對公司表現及價值的認可。此舉將成為佳兆業在香港資本市場指數基金的又一配置標的，助力公司在香港及海外資本市場的投資及運作。

佳兆業深耕深圳，近年來於粵港澳大灣區不斷發力，在香港和海外市場的品牌影響力不斷提升。作為舊改的先行者，公司憑藉在城市更新方面的豐富經驗，以“改善人居環境創造美好生活”為己任，不斷踐行社會責任，以前瞻性的視野，緊隨國家建設大灣區的戰略步伐，積極推動香港及海外市場的產業升級和城市發展。未來，佳兆業將繼續助力中國城市化進程的推進，竭力提升公司在海外及香港資本市場的影響力，回饋廣大投資者。

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