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傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位

環球政經 14:49 2020/10/20

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國泰早前宣佈放棄申請新一輪保就業計劃，也暗示著該公司可最快於本月内開始裁員計劃。有消息指，國泰將於本周五開始進行裁員，不少員工表示相當擔憂前景。

【旅遊氣泡】恢復航班有望帶動盈利 大和上調國泰目標價17%【下一頁

最近有傳國泰將裁走旗下港龍航空所有員工，港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻今日（20日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，過去去一直有流傳裁員消息，但沒有確定信息，資方要等所有計劃落實再作回覆。

國泰8月客運量跌逾90% 林紹波：架構重組實是無可避免【下一頁

梁又強調有其存在價值，港龍在內地航線及短途航線上有豐富經驗，希望可以與公司商討重組方案。另外根據梁的説法，港龍大多數同事希望能保住全體員工」願犠牲工資福利換取保留職位，希望資方能夠滿足員工訴求。

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責任編輯：翁嘉陽

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