立足深圳地區 城市更新先行者 佳兆業乘大灣區發展騰飛

今年是深圳特區成立40周年，對始於深圳，深耕深圳的佳兆業集團（01638）而言意義非凡。回顧過去40年，深圳從一個海邊小城不斷突破，飛躍發展，由地區生產總值從1980年的2.7億元人民幣(下同)增至去年的2.7萬億元，年均增長達20.7%，搖身成爲經濟總量位居亞洲城市首五名的國際大都市。近年中央更積極推出政策助力深圳發展，更在深圳特區建立40週年之際推出《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》，目標將深圳打造成國際一流城市，同時幅射大灣區建立世界級城市群。佳兆業紮根灣區21年，與深圳共發展，佳兆業始終站在城市綜合產業運營者的高度，以“專業、創新、價值、責任”為企業核心價值觀，在推動產業升級，促進城市發展、提升城市價值等方面不斷貢獻。

隨著深圳及大灣區的高速發展，城市更新成爲當中極為重要的一部分，不但可緩解房屋供需關係及優化城市土地資源利用，亦同時配合地區長遠發展目標。而在城市更新的賽道上，佳兆業一直保持領跑優勢，更在業內享有「舊改專家」的美譽。

「舊改專家」改善人居環境 創造美好生活

佳兆業堅守以人為本的原則，緊跟中國城市化進程不斷演變升級的步伐，積極響應政策規劃和民生訴求，依托多元產業布局，因地制宜建造面向社會公眾的教育、醫療、文化體育等公共服務設施。以深圳龍崗區的佳兆業城市廣場為例，原址是舊工業區，在佳兆業的高效打造下，已成為總建築面積達180萬平方米，總居住人口超過5萬的新市鎮，區內更設有一所九年制學校、三所幼兒園、消防站、社區健康服務中心及社區服務站等，同時配建建築面積達32.5萬平方米的保障性住房，兼顧為中低收入人士提供優質住屋，實踐了社會責任，有效地實現社會、經濟和環境效益三方共贏，堪稱國內城市更新項目的典範。

作為城市更新的先行者，佳兆業現時已擁有近900人的專業團隊，為舊城新改擔當城市服務商的角色。在過去21年成功發展了近40個城市更新項目，總建築面積達1,500萬平方米，致力為居民創造更現代化、更綠化及更舒適的美好生活。

城市發展不忘回饋

在不斷發展的同時，佳兆業亦不忘回饋社會，過去多年持續積極投身各類公益活動，十年來累積在扶貧方面的投入逾人民幣5.5億元。集團已連續10年參與廣東省扶貧濟困日活動，幫扶40多個貧困村，同時又積極推進產業扶貧事業，以惠州龍門縣為例，佳兆業以自捐自建的「精准扶貧」模式，打造一站式鄉村休閑度假目的地及高科農業生產示範區，讓農戶實現土地租金、勞動報酬和收益分紅三份收入，並協助貧困村發展成為省級新農村示範點，令他們可投入自給自足，為脫貧找到新出路。除此之外，佳兆業又會捐資不同學府，2020年，集團捐資2億港元，與香港科技大學成立聯合研究院，用於支持培育優質創新創業項目，協助大灣區的創科發展，不但有助推動創新，亦有助佳兆業更深度投入大灣區的發展。

集中布局大灣區

此外，佳兆業亦積極配合中央政策方向，把握粵港澳大灣區的新機遇。截至今年上半年，佳兆業總土儲面積約2,680萬平米，總貨值約5,800億元。其中，大灣區項目按面積及貨值分別佔52%及70%，涵蓋了深圳、廣州、佛山，惠州、中山及香港等大灣區核心城市。另外，集團在一線及重點二線城市項目貨值佔總土儲約78%。隨著大灣區整體基建交通日益完善，加上中央支持大灣區的政策不斷出台，大灣區的城市發展及住房需求提速，與此同時，城市土地供應有限，亦令集中舊改的佳兆業更具優勢。

前瞻布局 配合國策

前瞻性布局一直是佳兆業極具特色的經營策略。多年來，佳兆業圍繞核心城市群範圍內的一二線及熱點城市進行布局，與國家及地區發展戰略高度契合，為佳兆業贏得了發展先機。而為配合城市建設的多元化需求及發展，佳兆業現時的業務版圖已涉足二十多個領域，包括綜合開發、城市更新、健康醫療、文化體育、物業管理、科技產業、深足俱樂部等，不斷鞏固佳兆業集團作為中國大型綜合性投資集團的市場地位。

展望未來，佳兆業將繼續積極投身大灣區建設，在中國經濟結構升級和城鎮化加速的進程中，始終圍繞改善民生、城市運營、產業服務、低碳環保等國家經濟社會發展大局，不斷踐行企業公民責任，實現企業效益、社會效益和環境效益的協調可持續發展。

▲ 佳兆業城市廣場

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