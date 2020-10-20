【新冠肺炎】症狀與感冒流感相似 話你知怎區分（多圖）

新冠肺炎疫情大流行，加上流感季節即將來臨，不少人突然出現咳嗽、喉嚨痛等症狀時，都感到擔心和疑慮。新冠肺炎與流感和普通感冒，都有不少症狀相似，普通人很難區分。英國衛報報道，英國國民保健署（NHS）近日發布一系列指引，教導民眾在未進行檢測或求醫前，在家中如何作出初步判斷。

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新冠肺炎、感冒及流感症狀的出現情況 症狀/疾病 新冠肺炎 普通感冒 流感 發燒（攝氏37.8度或以上） ***** * ***** 疲勞 *** *** ***** 咳嗽 ***** ***** ***** 味覺及嗅覺受損 ***** *** *** 打噴嚏 X ***** X 疼痛 *** ***** ***** 流鼻涕及鼻塞 * ***** *** 喉嚨痛 *** ***** *** 腹瀉 * X *** 頭痛 *** * ***** 氣促 *** X X

備註：「*****」代表經常出現；「***」代表偶爾出現；「*」代表極少出現；「X」代表不會出現

英國新冠肺炎患者聽覺有損 確診新症狀 【下一頁】

研究：新冠肺炎二次感染或較首次嚴重 不保證免疫 【下一頁】

根據英國國民保健署的指引，新冠肺炎患者最常見症狀為發燒、持續咳嗽（通常為乾咳）及損失味覺和嗅覺，症狀可能由輕度至嚴重不等，視乎患者的病情。

普通感冒患者主要出現打噴嚏、流鼻涕或鼻塞及喉嚨痛等症狀， 很少患者會發燒或頭痛，感冒症狀通常會逐漸發作。

至於流感會出現 發燒、乾咳、頭痛等症狀，兒童患上流感的話，有時會出現腹瀉的情況。NHS更指出，流感患者通常會很快出現症狀。

編按：本文為新聞報道內容，如出現相關症狀，請諮詢醫生意見或進行檢測

責任編輯：鄭錦玲