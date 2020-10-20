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【限聚令放寬】婚禮放寬至不多於50人　持牌旅行社可舉辦不超於30人旅行團

環球政經 16:57 2020/10/20

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食物及衞生局局長陳肇始教授與商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）公布新一輪的防疫措施，包括維持就餐飲業務，以及表列處所規定及限制，繼續禁止在公眾地方超過4人集會，另會放寬現行豁免群組聚集的範圍於周五起生效，生效期為10月23日至10月29日。

陳肇始表示社區不時出現零星個案，以及群組感染個案都較難避免。政府在調整社交距離措施時，避免採取一刀切的做法，以及與有關業界合作，加強在有關處所內的感染控制措施，盡量令市民大眾可以在新常態底下，維持一定程度的社交和經濟活動。

傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位:【下一頁

陳肇始宣布，行政會議通過，就預防及控制疾病禁止聚集條例599G章的修訂，擴闊現行豁免群組聚集的範圍，涵蓋本地旅行團，並放寬適用於婚禮，以及按照條例或規管性質的文書所舉行之會議人數限制，有關修訂將於10月23日生效。在婚禮方面，在不提供飲食的前提下（屬宗教禮儀的一部分除外），放寬至不多於50人的群組聚集。在會議方面，同樣不可供應食品或飲品，如人數超過50人，須把參與者分散至不同房間或區隔範圍。

陳肇始強調，在有關旅行社在舉辦旅行團時，須執行一系列春施，包括要求參加者在用餐以外時間，全程戴上口罩，在交通工具的人數上限為坐位原定的50%等。陳肇始續指，將延續公共地方限聚令4人的要求，但容許泳池進行隊際運動，人數上限可以多於4人，使用處所及溜冰場一致，希望市民可以保持身體健康。

邱騰華表示，新措施下，讓持牌旅行社可舉辦不超於30人的旅行團，所有旅行團必須與旅遊協會登記，同時需要簽署承諾書。

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責任編輯：黎淑雯
 

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