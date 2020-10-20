特朗普指美國人厭倦聽福奇的蠢話　形容他是「炸彈」

美國總統特朗普批美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）為「災難」，又在討論有關新冠肺炎的環節表示：「美國人聽厭了有關福奇和這些蠢材（其他衛生管員）的說話。」

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綜合外媒報道，79歲的福西日前出席CBS《六十分鐘》訪問上表示，對於特朗普最近確診新冠肺炎並不感到「意外」，因為他有出席一些較擁擠的活動，而且人與人之間並未有保持社交距離。

特朗普在一次電話會議上，對福奇開火。「每次他上電視節目，都是一個炸彈，如果你把他開除，是一個更大的炸彈。」他又指:「大眾都厭倦聽福奇的蠢話，他在這裡好像有500年。」民主黨候選人拜登曾讚揚福奇，又批評特朗普是一位「魯莽失職的領導人」，威脅到更多人的生命。

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責任編輯：黎淑雯

