【港股追蹤】第三季多賺超過40% 大行上調永達目標價

內地汽車銷售在疫情過後逐步復甦，相關的汽車板塊亦受到市場追捧，例如受惠新能源汽車下鄉的比亞迪控股（01211）持續創新高，長城汽車（02333）下半年至今升幅亦超過1倍。另外，最新公布了季度業績的汽車經銷商永達汽車（03669），亦交出理想業績，股價今日急升超過10%，高見11.4元，創超過3年新高。月內累計升幅更超過20%。

公司昨日（19日）收市後公布，第三季度綜合收入（包括金融和保險代理服務收入）達198.1億元（人民幣，下同），按年上升31.5%，期內純利更按年急增41.2%，至4.8億元。當中乘用車銷量同比上升30.8%，至58,984輛，乘用車銷售收入則按年增長34.7%，至165.77億元。

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總結今年首九個月，集團純利達10.1億元，按年仍微跌6%，但已經顯著扭轉上半年的情況。期內乘用車銷量累計錄14.1萬輛，按年更錄得0.8%增長。

上周已經發表報告唱好永達的瑞信，在業績後再次發報告讚好，指公司第三季淨利潤按年增長41%，創歷史新高，超出市場預期，主要受惠於新車銷售、售後服務及佣金收入都有所增長。



該行指，整體奢侈品牌銷量按年增長32%，對此感到驚喜。考慮到高於預期的利潤率，提高對公司每股盈利預測，目標價更由13.5元，提升至14元，以現價計，仍有超過20%潛在升幅。

值得一提的是，瑞信上周的報告中，曾將目標價由早前13元，提升至13.5元。僅一星期內再次提升目標價，反映該行對季績表現喜出望外，股份相信仍值得留意。

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記者：葉志偉